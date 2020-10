Nächtlicher Einsatz gegen Giftstoffe bei Großbrand

Hemer/Neuenrade. Die Löschgruppen Hemer und Sundwig bauen die Dekontaminationseinheit bei einem Galvanikbrand in Neuenrade auf.

Der Großbrand der Firma Tyrolit in Neuenrade hat auch die Hemeraner Feuerwehr bis tief in die Nacht beschäftigt.

Am Samstag gegen 17 Uhr war der Brand in dem Neuenrader Unternehmen entdeckt worden. Dichte schwarze Rauchwolken drangen aus dem Gebäude, kurze Zeit später schlugen die Flammen aus dem Dach. Die Neuenrader Feuerwehr gab Vollalarm für alle Einsatzkräfte und forderte auch Unterstützung aus den Nachbarstädten an. Rund 220 Feuerwehrleute waren im Einsatz, ebenso der Kreisbrandmeister.

Da der Brand von der Galvanik ausging, warnte die Feuerwehr vor giftigen Stoffen. Auch die Warnapp Nina forderte die Bewohner auf, Fenster und Türen zu schließen und nicht ins Freie zu gehen. Anwohner, die rund um Tyrolit wohnen, wurden evakuiert und zunächst im Evakuierungsbus der MVG untergebracht.

Die Löschgruppen Hemer und Sundwig wurden um 19 Uhr alarmiert. Mit 26 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen ging es nach Neuenrade. Dort bauten die Hemeraner die Dekontaminationseinheit auf. In dem Spezialzelt reinigten sie die Chemikalienschutzanzüge der Einsatzkräfte. Erst um 2.30 Uhr war der Einsatz für die Löschgruppen beendet.