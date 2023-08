Nächtlicher Sirenenalarm in Hemer: Das war der Grund

Becke. In der Nacht zu Donnerstag heulten in Hemer die Sirenen. Die Feuerwehr musste in die Becke ausrücken.

Sirenenalarm hat die Bürger im Norden der Stadt früh geweckt und den Löschzug Nord zum Einsatz gerufen. Um 4.30 Uhr wurde die Feuerwehr Hemer zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage alarmiert.

Einsatz nur unter Atemschutz

Da in dem Betrieb in der Becke auch die CO 2- Löschanlage ausgelöst hatte, konnten die Einsatzkräfte nur unter Atemschutz vorgehen. Insgesamt drei Trupps suchten in dem Betrieb nach der Ursache für den Alarm, wurden aber nicht fündig. Die 25 Einsatzkräfte der Wache und des Löschzuges Nord konnten nach knapp einer Stunde wieder einrücken.

