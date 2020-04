„Nähbienen“ bringen Farbe ins Gesicht

In den schwierigen Zeiten von Corona erlebt die Heimarbeit wieder eine Renaissance. Das betrifft nicht nur das nach Hause verlegte Büro, sondern auch die (gemeinnützige) Produktion von Gesichtsschutzmasken. In Hemer hat Nadine Ruegenberg eine Schar von Näherinnen um sich gesammelt, die jede für sich zuhause mit Nadel und Faden oder der Nähmaschine beschäftigt ist. Bisher hat die Gruppe 100 Masken gefertigt, die an ambulante Pflegedienste, Seniorenheime oder Privatpersonen verteilt werden sollen.

Am Dienstag hat Nadine Ruegenberg die ersten 100 Masken ausgeliefert. Ihre Arbeit ist damit aber noch lange nicht fertig. Insgesamt 500 Gesichtsschutzmasken wurden angefragt. „Die Nachfrage ist enorm. Mein Handy klingelt nur noch, seitdem ich den Aufruf bei Facebook gepostet habe“, sagt sie. Für die Produktion braucht sie aber auch Material. Das betrifft nicht nur Baumwollstoffe oder Nähgarn.

Gummizüge sindderzeit Mangelware

Besonders Gummizüge, zum Beispiel von abgelegten Jogginghosen, benötigt sie dringend. „Ich bin schon überall herumgefahren und habe auch in den Supermärkten gefragt. Aber nirgendwo bekommt man die noch“, erklärt sie. Ein weiterer Baustein sind die Nasenbügel, die sie für jede Maske braucht. Dafür nutzt sie die Klammern von Schnellheftern. „Die sind ganz wichtig, vor allem, wenn man eine Brille trägt“, sagt sie.

Insgesamt sollen ihre Masken so gefertigt werden, dass man einen (Kaffee-)Filter einsetzen kann. So soll besser verhindert werden, dass man andere durch eine Tröpfcheninfektion ansteckt. Außerdem sollen die Atemmasken waschbar sein, also kein Wegwerfartikel. Und wenn sie etwas bunter sind, hat Nadine Ruegenberg auch nichts dagegen. „Wir haben da tolle, bunte Stoffe. Es muss ja nicht alles so klinisch sein“, betont sie. In einer Stunde fertigt sie durchschnittlich drei Masken.

Einen pflegerischen Hintergrund hat Nadine Ruegenberg nicht. „Ich habe wohl eine soziale Ader“, sagt sie. Solidarität mit der Risikogruppe hat sie auch deswegen, weil sie selbst ein Teil dieser Personengruppe ist. Sie hat Atemprobleme durch eine Vorerkrankung an der Schilddrüse, zudem leidet sie unter der Krankheit Morbus Crohn. Für den guten Zweck genäht hat sie schon in der Vergangenheit. Sie engagiert sich für ein Jugendzentrum in Krefeld, übergangsweise ihr zweiter Wohnsitz neben Hemer, und näht sogenannte „Boomerang Bags“, also selbstgenähte Stofftaschen.

Seit Freitag koordiniert sie die Verteilung der Masken, die sie und sechs weitere „Nähbienen“ fertigen. Die Kommunikation läuft über eine Whatsapp-Gruppe. Während Nadine Ruegenberg die Masken näht, leistet auch ihre elfjährige Tochter einen Beitrag. Sie malt für die Bewohner der Seniorenheime, die im Moment keinen Besuch bekommen, Bilder und schreibt Grußworte dazu. In Absprache mit den Seniorenheimen wird Nadine Ruegenberg die Bilder dann übergeben – mit genügend Abstand.

Weitere Näherinnen sind derweil stets in der Gruppe willkommen. Wer mitmachen möchte oder dünne Baumwollstoffe, Gummizüge oder Klammern von Schnellheftern abgeben will, kann sich bei Nadine Ruegenberg bei Facebook unter ihrem Namen Nadine Rue melden oder über 0152/53429257.