Hemer. Ein Nähtreff für Erwachsene findet am Dienstag, 10. März, um 19.30 Uhr im Familienzentrum am Sauerlandpark statt. Das Treffen richtet sich an nähbegeisterte Anfänger, Fortgeschrittene und Profis. Der Fachhandel Nähmaschinen Haupt aus Iserlohn hat dafür eine Nähmaschine gesponsert, an der sich Interessierte ohne eigene Maschine ausprobieren können. Eine Anmeldung ist unter 02372/551-770 möglich.