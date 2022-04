Narben nach einer OP: Hemeraner Arzt kennt sich aus

Hemer. Narben sind nach einer OP keine Seltenheit: Was man manchen kann, damit sie nicht dauerhaft zu sehen sind.

Nach einer Operation bleiben oft Narben zurück, und viele Menschen machen sich Sorgen um die Wundheilung oder haben Angst, dass die Narbe dauerhaft sichtbar bleibt.

Ghaith Alnammous, Oberarzt in der Abteilung für Allgemein- und Viszeralchirurgie der Paracelsus-Klinik, geht in seinem Online-Vortrag am Mittwoch, 27. April, ab 17 Uhr auf die Möglichkeiten der modernen Chirurgie und ihrer Operationstechniken ein.

Narbenbildung auf ein Minimum reduzieren

Die Anmeldung für die Teilnahme erfolgt per Mail an info@hemer.pkd.de oder über die Internetseite der Paracelsus-Klinik. Ein Teilnahmelink wird nach Eingang der Anmeldung verschickt. Minimal-invasive Operationstechniken mit nur sehr kleinen OP-Schnitten sind beispielsweise eine Möglichkeit, postoperative Narbenbildung auf ein Minimum zu reduzieren. Auch bereits entstandene OP-Narben lassen sich oft chirurgisch behandeln, so dass ein zufriedenstellendes Ergebnis erreicht werden kann. Der erfahrene Operateur wird die unterschiedlichen Möglichkeiten der modernen Chirurgie vorstellen. Es besteht für die Teilnehmer die Möglichkeit, im direkten Gespräch mit dem Klinik-Referenten Fragen zu stellen.

