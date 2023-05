Die Gruppe ZWAR in Hemer hat im JuK ihre bisherigen Erfolge gefeiert. Live aufgetreten ist die Band „Die anonymen Audiophilen".

ZWAR Netzwerk ZWAR bietet in Hemer Freizeitaktivitäten

Hemer. Das Netzwerk ZWAR in Hemer hat mittlerweile elf verschiedene Gruppen, in denen Menschen ab 55 Jahren ihre Freizeit gestalten.

In fröhlicher Runde kamen 50 Mitglieder des Netzwerks ZWAR vor kurzem im JuK zusammen, wo sie ihre bisherigen Erfolge gefeiert haben. Dazu gab es leckeres Essen und einen Live-Auftritt der Hemeraner Band „Die anonymen Audiophilen“. ZWAR steht für „Zwischen Arbeit und Ruhestand“ und ist ein Treffpunkt für Menschen ab etwa 55 Jahren in verschiedenen Interessengruppen. Sie gestalten gemeinsam ihre Freizeit aktiv.

Jeder kann mitmachen

Die Gruppen sind für alle Bürger und Bürgerinnen offen, das Mitmachen ist kostenlos, jeder ist willkommen. Aktuell existieren elf Gruppen: Boule, Handarbeiten, Kegeln, Kultur/Theaterbesuche, Lesekreis, Motorradfahren, Nordic Walking, Soundgarten, Spielen mit Spaß, Wandern und das monatliche Reparatur-Café.

Ideen für neue Gruppen willkommen

Informationen dazu sind auch im Internet unter www.zwar-hemer.de zu finden. ZWAR Hemer ist auch offen für weitere neue Gruppen. So wird es am Freitag, 12. Mai, um 18 Uhr eine öffentliche Informationsveranstaltung im großen Veranstaltungsraum im JuK am Park geben. Dort kann sich jeder eingehend über die Aktivitäten von ZWAR Hemer informieren.

