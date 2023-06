Neue DHL-Packstation in Hemer-Westig eröffnet

Die Deutsche Post hat in Westig eine neue Packstation in Betrieb genommen.

Hemer. In Hemer-Westig gibt es eine neue gelbe Packstation der Deutschen Post DHL. So kann sie genutzt werden.

Die Deutsche Post DHL hat eine neue DHL Packstation in Hemer an der Hauptstraße 63 in Betrieb genommen. Die Kapazität des neuen, solarbetriebenen Automaten umfasst 66 Fächer, heißt es in einer Pressemitteilung. Kunden können dort ab sofort rund um die Uhr ihre Pakete abholen und vorfrankierte Sendungen verschicken. Die App-gesteuerte Packstation kommt dabei ohne Bildschirm aus, da der Kunde sie ausschließlich mit seinem Smartphone bedient. Für die Nutzung benötigen Kunden lediglich die kostenlose Post & DHL App. Ein Großteil der App-gesteuerten Packstationen ist mit Solarzellen auf dem Dach ausgestattet, sodass sich der neue Packstationstyp mit regenerativen Energien komplett selbst versorgen kann.

Die Packstation ist laut DHL leicht zu bedienen und meist rund um die Uhr verfügbar. Eine Anmeldung für den Packstation-Service ist unter www.dhl.de/packstation möglich. Für den Sendungsempfang an der App-gesteuerten Packstation benötigen Neukunden die Post & DHL App. Unter www.deutschepost.de/standortfinder können die Kunden alle Standorte der Packstationen, aber auch der Filialen, Paketshops und Briefkästen abrufen.

