Neue Feuerwehrleute in Hemer befördert

Hemer. Die Freiwillige Feuerwehr kann neue Feuerwehrfrauen und -männer in ihren Reihen begrüßen.

Wer bei der Feuerwehr Feuer löschen und Menschen in Not helfen will, muss erfolgreich durch eine mehrwöchige Grundausbildung. Den ersten Teil dieser Grundausbildung beendeten am Wochenende vier Kameradinnen und 15 Kameraden durch das erfolgreiche Ablegen der schriftlichen und praktischen Prüfung vom „Modul A“, dem ersten Teil des Grundlehrgangs der Feuerwehr.

Vorangegangen waren rund 70 Stunden theoretischer und praktischer Ausbildung durch ehrenamtliche Ausbilder der Feuerwehr Hemer. Abgefragt wurde theoretisches Fachwissen unter anderem zu den Themen tragbare Leitern, Fahrzeugkunde, Rechtsgrundlagen, Löscheinsatz und Erste Hilfe. Außerdem mussten die Anwärter ihr Können im praktischen Löschangriff unter Beweis stellen.

Dank für das ehrenamtliche Engagement

Der stellvertretende Wehrleiter Detlef Humbeck zeigte sich am Prüfungstag sehr erfreut über das positive Ergebnis und dankte den Lehrgangsteilnehmern, sowie den Ausbildern für ihr ehrenamtliches Engagement. Durch das erfolgreiche Bestehen der Prüfung erfüllten die Teilnehmer nunmehr die Voraussetzung für ihre erste Beförderung, welche Detlef Humbeck gleich im Anschluss vollzog. Alle am Prüfungstag Volljährigen dürfen sich nun offiziell Feuerwehrfrauen bzw. Feuerwehrmänner nennen.

