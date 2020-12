Neue Flächen für Gewerbeansiedlungen in Deilinghofen

Deilinghofen. Die Bürgerbeteiligung für den Bebauungsplan am Apricker Weg läuft. Die Pläne für das KEA-Gelände sind online einsehbar.

Die Kommunale Erstaufnahmeeinrichtung (KEA) sollte eigentlich schon Ende 2019 aufgegeben werden, um Platz für Gewerbeansiedlungen zu schaffen. Nur wenige Gebäude werden für die Unterbringung genutzt, auf dem Großteil der Fläche könnte Gewerbe angesiedelt werden. Für den kompletten KEA-Bereich wird derzeit der Bebauungsplan „Gewerbepark Deilinghofen“ aufgestellt, der die ehemals militärisch geprägte Fläche, die heute Standort der Kommunalen Erstaufnahmeeinrichtung (KEA) ist und zur temporären Aufnahme von Flüchtlingen dient, in ein Gewerbegebiet umwandeln wird.

Auch Flächennutzungsplanmuss angepasst werden

Rechtlich ist es dafür notwendig, parallel den Flächennutzungsplan der Stadt Hemer zu ändern. Die bisher dargestellte „Sonderbaufläche“ soll mit der 56. Änderung in eine „Gewerbliche Baufläche“ geändert werden. Der aktuelle Entwurf sieht auf den 6,6 Hektar im Prinzip zwei große Gewerbeflächen vor, die durch eine neue Erschließungsstraße (Planstraße A), die den Apricker Weg an die Amerikastraße anschließt getrennt werden. Bei den Gewerbeflächen handelt es sich um eingeschränkte Gewerbegebiete, da sich dort aus Immissionsschutzgründen (Nähe zum Wohngebiet Apricke) keine lärmintensiven Betriebe ansiedeln dürfen. Im Süden, am Apricker Weg wird ein Regenrückhaltebecken geplant, das für die Niederschlagsentwässerung notwendig ist. Am nordöstlichen Rand wird ein Grünstreifen festgesetzt, der das Gewerbegebiet von den Flächen des Naturschutzprojekts Apricke trennen soll.

Noch bis zum 23. Dezember hängen im Rathaus die ersten Entwürfe zur Erweiterung des Gewerbeparks Deilinghofen öffentlich aus. Auch online können sich die Bürgerinnen und Bürger informieren. Den Bürgern wird nun gem. § 3 (1) BauGB frühzeitig die Gelegenheit gegeben, sich über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planungen sowie die voraussichtlichen Auswirkungen zu informieren und diese zu erörtern.

Einsicht und Stellungnahmenmöglichst nur online

Der Fachdienst Stadtplanung und Umwelt bittet aufgrund der Corona-Maßnahmen darum, insbesondere das Onlineangebot der Stadtverwaltung in Anspruch zu nehmen und die Planunterlagen von der städtischen Homepage herunterzuladen (www.hemer.de/beteiligung). Während der Auslegungszeit können Stellungnahmen insbesondere schriftlich (an Stadt Hemer, Hademareplatz 44, FD 611, 58675 Hemer), zur Niederschrift oder per E-Mail (an c.goesser@hemer.de) vorgebracht werden. Ergänzend besteht die Möglichkeit der onlinegestützten Stellungnahme über das Internetportal der Stadt Hemer (www.hemer.de/beteiligung).

Einsicht in die Planunterlagen kann während der Dienststunden im Rathaus der Stadt Hemer, Hademareplatz 44, 7. Etage im Flur vor Zimmer 702 genommen werden. Aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie ist für eine Erörterung der Planungen mit den Mitarbeitern/-innen des Fachdienstes eine vorherige Terminvereinbarung unbedingt erforderlich, teilt die Stadt mit.