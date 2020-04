Neue Pausenhalle nahezu fertig

Hemer. In der Hans-Prinzhorn-Realschule hat sich in den vergangenen Wochen einiges getan. Die neue Pausenhalle ist ein echtes Schmuckstück.

In den nahezu sechs Wochen ohne Schulbetrieb hat sich in der Hans-Prinzhorn-Realschule einiges getan. Vor allem der neue Treppenaufgang und die Pausenhalle fallen ins Auge. Das haben sicherlich auch die Schüler bemerkt, die seit Donnerstag wieder die Schule besuchen. Zwar wären die Bauarbeiten auch im laufenden Betrieb weitergeführt worden. Die Corona-Krise und damit die leere Schule bedeuteten jedoch für die Handwerker mehr Freiraum für ihre Arbeit.

„Das ist echt ein Schmuckstück“, ruft Schulleiterin Anne Beck aus, als sie mit Baudezernent Christian Schweitzer die neue Halle betritt. Der Glasbau hat mit der baulichen Freigabe nun die vorher offene Pausenhalle endgültig abgelöst. Allerdings fehlen noch die Möbel. Mitte Mai, so schätzt es der Baudezernent, dürfte die Pausenhalle komplett fertig sein. Die neue Pausenhalle umfasst etwa 220 Quadratmeter und ist damit etwa 65 Quadratmeter größer als die Vorgängervariante.

Neue Toilettenanlagefür die Realschule

Mit der Pausenhalle wurde auch die neue Toilettenanlage fertig gestellt. Letzte Arbeiten wie das Einhängen der Türen müssen noch erledigt werden, ansonsten könnten die Sanitäranlagen für die Schüler und Lehrer freigegeben werden.

Dem Augenschein kaum verändert hat sich dagegen die Außenfassade des Glaspavillons. Das liegt, so Schweitzer, an Lieferschwierigkeiten des Materials. Die maßgeschneiderten Platten produziert eine Firma aus Dänemark, die aufgrund der Krise mit der Lieferung in Verzug kommt. „Die Bauindustrie ist von der Krise betroffen“, erklärt der Erste Beigeordnete der Stadt.

Beim Ausbau der Pausenhalle wurden 220 Quadratmeter Fliesen verlegt, die Malerarbeiten fanden auf einer Fläche von 140 Quadratmetern statt. Die gesamten Investitionskosten betragen 800.000 Euro. Davon verschlang die Planung allein 100.000 Euro, und weitere große Posten sind die Rohbauarbeiten mit 75.000 sowie die Metallbauarbeiten mit 125.000 Euro.