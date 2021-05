Neue Routen für die Wanderer im Märkischen Kreis

Hemer. Nach Kritik an privaten Pfaden anderer Anbieter ist das Wanderangebot auf der Sauerland-App erweitert worden.

Wanderern bietet sich neben den Community-Apps wie Komoot oder Bergfex für die Orientierung auch eine heimische Wanderapp für das Sauer- und Siegerland an. Nach unserer Berichterstattung über privat erkundete und dann veröffentlichte Wanderwege, die teilweise auf verbotenen Pfaden durch Naturschutzgebiete wie das Felsenmeer führen, ist die kostenlose Sauerland-App um weitere Wanderwege aus dem Märkischen Kreis ergänzt worden. „Hier werden nur offizielle Touren dargestellt und keine Touren aus der großen Komoot/Outdooractive Community, die ja leider teils durch verbotenes Gelände führen“, teilt Sabine Risse vom Sauerland-Tourismus mit.

Nach einem Update im vergangenen Jahr mit einem neuen Erscheinungsbild wurden in der von „Outdooraktive“ betriebenen App in diesem Monat noch deutlich mehr Wander- und Radangebote für den Märkischen Kreis freigeschaltet. Auf der Startseite der App werden in kleinen Texten und mit Bildern aktuelle Themen vorgestellt, die dann zum Beispiel aufs Wandern oder Radfahrern oder auf Ausflugsziele und Routen einstimmen.

Auch Umleitungen sollenangezeigt werden

Auch das Kernstück der App – die Sammlung an insgesamt mehr als 1800 Wander- und Fahrradrouten sowie gut 5000 Ausflugszielen – ist nutzerfreundlich gestaltet. Wege und Attraktionen lassen sich innerhalb einer regionalen Karte darstellen, so dass auf einen Blick ersichtlich wird, wie weit ein gewünschtes Ziel vom eigenen Standort entfernt und in welcher Himmelsrichtung es liegt. Nach wie vor ist der „Mängelmelder“ in die App integriert, mit dessen Hilfe Nutzer unter anderem Missstände am Wegesrand direkt melden können. „Fällt einem Wanderer oder Radfahrer auf, dass zum Beispiel ein Hinweisschild beschädigt oder stark verschmutzt ist, dann kann er oder sie uns diese Beobachtung ganz einfach über den Mängelmelder mitteilen“, schreibt Julia Fust, Koordinatorin der Sauerland App beim Sauerland-Tourismus in einer Pressemitteilung. „Wir hoffen, dass diese Möglichkeit weiterhin rege genutzt wird und sind dankbar für alle Hinweise.“

Umleitungen oder temporäre Wegesperrungen, beispielsweise aufgrund von Forstarbeiten, werden unter „aktuelle Bedingungen“ ebenfalls in der App angezeigt. Die neueste Version der „Sauerland&Siegen-Wittgenstein-App“ finden alle, die ein Smartphone nutzen, ab sofort in ihrem jeweiligen App-Store. Wer die Anwendung bereits auf seinem Gerät installiert hat, führt einfach ein Update aus und kann die neuen Inhalte und Routen auch in Hemer nutzen.

