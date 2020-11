Neue Theke im Deilinghofer Schützenheim

Viele tolle Feste hat die alte Theke des BSV Deilinghofen im Schützenheim am Balver Weg miterlebt. Nach über 40 Jahren hat sie allerdings nun ausgedient, zu sehr ist sie in die Jahre gekommen und altbacken. Im Gespräch mit der Heimatzeitung bestätigt der stellvertretende Vorsitzende Karl-Friedrich Ebe, dass die Überlegungen und Gespräche bezüglich einer neuen Theke bereits seit über einem Jahr laufen. Man hatte Visionen.

„Wir mussten was machen“, sind sich der erste Vorsitzende Klaus Gillmann und Ebe einig. Da kam es recht, dass der Vertrag mit der Veltins-Brauerei fällig war. Es wurde neu verhandelt und zu guten Konditionen bot die Sauerländer Brauerei den Deilinghofer Schützen eine neue Theke an, wenn man auch weiterhin Kunde bleibe.

Kühlung für die Theke ist „das Beste vom Besten“

Beim Abbruch der ausgedienten Theke legten die Schützen selbst Hand an, ein riesiger Schuttberg musste beseitigt werden. Danach ging es für den Hammer Thekenbauer an die Arbeit. Entstanden ist eine moderne, helle und zugleich funktionale Theke. Dabei wurde auch die Thekentechnik neu gemacht und in Bezug auf Kühlung hat man nun das Beste vom Besten, wie der BSV mitteilt.

Wer die neue Theke sieht, der merkt sofort, dass sich im Thekenbereich mehr getan hat als nur die neue Theke. Der Durchgang an der Theke wurde verbreitert und ist somit nunmehr auch barrierefrei. Zudem wurde im Thekenraum ein neuer Fußboden verlegt, dieser entspricht den aktuellen Richtlinien und ist rutschfrei. Alles wurde neu verputzt und erstrahlt jetzt in hellen Tönen. Um den Thekenbereich zu vergrößern, bedurfte es einer Verkleinerung der Küche. Diese wurde in diesem Zuge optimiert. So wurde ein Fenster in der Küche eingebaut, welches optimales Lüften garantiert und zugleich als Durchreiche nach draußen genutzt werden kann, wenn rund um das Schützenheim gefeiert wird.

In Bezug auf Belüftung hat sich außerdem noch etwas getan. Im hinteren Teil des Schützenheimes wichen die Glasbausteine normalen Fenstern, so wurde die alte elektrische Lüftung durch eine richtige Lüftung ersetzt. Energietechnisch ist das Schützenheim jetzt auf dem neuesten Stand, denn es wurde ebenfalls eine neue Heizungsanlage eingebaut.

Vereinsleben sollte eigentlich langsam weitergehen

So ein gelungener Umbau des Schützenheimes sollte natürlich auch entsprechend gefeiert werden. Auch beim BSV Deilinghofen liegt aber die Vereinsarbeit wie bei allen anderen Vereinen derzeit brach. Eine „abgespeckte“ Einweihung der neuen Theke konnte, als es die Corona-Schutzmaßnahmen noch zuließen, in kleinem Rahmen mit Vorstand und Ehrenmitgliedern vollzogen werden. Eigentlich hatte man sich in der Vereinsspitze gerade dazu durchgerungen, das Vereinsleben ab November langsam etwas zu reaktivieren, als nun der Lockdown-Light dazwischen kam. „Wir hatten diverse Sachen vor“, erklären die Verantwortlichen.

Jetzt kommt wieder alles bis auf unbestimmte Zeit zum Erliegen. Beispielsweise kann die Gedenkfeier zum Volkstrauertag im gewohnten Maße nicht stattfinden. Auf die Kranzniederlegung wird dennoch nicht verzichtet. Mitglieder aus dem Vorstand werden dies übernehmen. Alles in allem bleibt dem Vorstand nur, Danke zu sagen: „Danke an die treuen Mitglieder, die Verständnis für diese schwierige Zeit aufbringen.“ Der BSV Deilinghofen ist trotz der Corona-Pandemie nicht untätig, was man an der neuen Theke sieht, und freut sich schon bald mit Vereinsmitgliedern, Freunden und Gönnern feiern zu können, wenngleich bei allen immer noch die Frage nach dem „Wie“ in den Köpfen schwirrt. Einen Dank spricht Klaus Gillmann ganz besonders aus: „Ohne unseren Heimwart Dirk Isenberg und seine Frau Monika wäre der Thekenumbau so nicht gelungen.“