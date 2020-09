Neue Wege nach 21 Jahren im Presbyterium

Hemer. Nach 21 Jahren als Presbyterin im Bezirk Mitte wird Ursula Stopsack im Paul-Schneider-Haus von ihrem Amt verabschiedet

21 Jahre ist Ursula Stopsack Presbyterin der evangelischen Kirchengemeinde gewesen. Am vergangenen Sonntag wurde die 77-Jährige von ihrem Amt im Paul-Schneider-Haus verabschiedet. Ursula Stopsack hat sich während ihrer Zeit nicht nur für den eigenen Bezirk, sondern auch für die Stadtkirchenarbeit eingesetzt. Der Gemeinde wird sie aber auch als aktives Mitglied erhalten bleiben.

„Es war eine Zeit, die ich nicht missen möchte. Jetzt ist aber auch die Zeit, ein neues Kapitel zu beginnen“, sagt Ursula Stopsack. Mit 77 Jahren darf sie aber auch gar nicht mehr laut Gemeindeordnung für das Amt des Presbyters antreten. Besonders in Erinnerung sind ihr die „gewaltigen Umbrüche in der Gemeindestruktur“ und der Umbau der Ebbergkirche. „Die Zeit war schön, aber auch mit vielen langen Sitzungen verbunden“, blickt die scheidende Presbyterin auf die 21 Jahre zurück.

Gute Teamarbeit mit Pfarrer Thomas Braun

Während des Gottesdienstes im Paul-Schneider-Haus findet auch Pfarrer Thomas Braun lobende Worte für die 77-Jährige. Vor 32 Jahren wurde Braun in sein Amt eingeführt, einen Großteil dieser Zeit hatte Ursula Stopsack einen Platz im Presbyterium. „Ich habe das Gefühl, du bist schon immer hier“, sagte er während des Gottesdienstes. Vor allem lobte er die Bereitschaft von Ursula Stopsack, Verantwortung zu übernehmen und Dinge in die Hand zu nehmen. Stark war sie, so Braun, im eigenen Bezirk Hemer Mitte, aber auch in die Stadtkirchenarbeit eingebunden. „Sie hat dazu beigetragen, die Gemeinde ein Stück voranzubringen“, erzählte der Pfarrer. Dabei hob er vor allem die Offenheit der Hemeranerin hervor. „Du hast Dich für neue Dinge geöffnet, ohne das Alte zu verdammen“, erklärte es Pfarrer Braun.

Auch ihre „korrigierenden Hinweise“ haben dem Pfarrer in seiner Gemeindearbeit sehr geholfen. „Wir sind ein gutes Team gewesen. Wenn Not am Mann war, war dir keine Stunde und kein Weg zuviel“, so Braun.

Lichtkreuz wird als Geschenk noch nachgereicht

Ihr Geschenk zum Abschied konnte die 77-Jährige im Gottesdienst aber doch nicht übergeben werden. Aufgrund der Corona-Krise muss die Kirche nicht nur auf Lieder, sondern auch auf Nähe verzichten. Ein Lichtkreuz soll sie noch von der Gemeinde als Anerkennung für die 21 Jahre im Presbyterium erhalten.

Neben Ursula Stopsack verabschieden sich in diesem Jahr ebenfalls Uta Hoelger-Benthien, Reinhard Junge, Martin Tönnes, Susanne Preuß, Ria Philipp und Birgit Winks-Schwarze aus dem Presbyterium.