Wandern Neuer Film macht Lust auf Naturentdeckungen in Hemer

Hemer/Balve/Menden. Ein neuer Film wirbt für die Sauerland-Waldroute in Hemer, Balve und Menden. Das gibt es zu sehen.

Das idyllische Hönnetal mit der Alten Schmiede in Volkringhausen und der Feldhofhöhle, das Felsenmeer, das Panzergelände Deilinghofen mit Streuobstwiese und Heckrindern und schließlich die Mendener Oeseteiche und der Babywald sind Wanderziele, die jetzt auch filmisch erkundet werden können.

Die Mikroabenteuer-Kampagne auf dem renommierten Wanderweg „Sauerland-Waldroute“ ist offiziell gestartet, wobei das „Hönnetal“ den Auftakt bildet. Mikroabenteuer ist dabei ein aus dem englischen stammender Begriff für Abenteuer, die jeder im Alltag und in seiner Umgebung erleben kann, als Outdoor-Erlebnis vor der eigenen Haustür.

+++ Lesen Sie auch: Hemer: So bereitet sich die Stadtbücherei auf den Umzug vor +++

Die Touristikerinnen der Hönnetalstädte Balve, Hemer und Menden – aus Hemer wandert Laura Döring mit – haben in Zusammenarbeit einen Videobeitrag kreiert. Dieser Beitrag, der die faszinierende Natur des Hönnetals und der Naturziele in Menden und Hemer in den Mittelpunkt stellt, ist nun auf dem YouTube-Kanal „Hönnetal im Sauerland“ ersichtlich und damit fester Bestandteil der Kampagne der Sauerland-Waldroute.

Etappen und Rundwanderungen

Die Sauerland-Waldroute, ein „Qualitätswanderweg Wanderbares Deutschland“, erstreckt sich über mehr als 240 Kilometer und führt Wanderer von Iserlohn bis Marsberg durch das Sauerland. Wanderer können Einzeletappen, mehrtägige Touren oder Rundwanderungen wählen, wobei jeder Schritt von alten Sagen, geheimnisvollen Orten und einer mystischen Atmosphäre begleitet wird. Zu den beliebten Rundwegen gehört auch die 16,7 Kilometer lange Etappe „Waldroute und Felsenmeer“, die am Wanderparkplatz in Ispei beginnt.

Für weitere Informationen und zum Ansehen des Videos besuchen Interessierte den YouTube-Kanal „Hönnetal im Sauerland“.

Informationen zum Wanderweg Sauerland-Waldroute sind zu finden unter: www.sauerland-waldroute.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer