Neuer Friedenspark kommt ohne Teich aus

Der Friedenspark wird sich im kommenden Jahr verändern. Bruttokosten von rund 856.800 Euro veranschlagt die Verwaltung für die Erneuerung und Bepflanzung der Flächen. Davon stammen 436.500 Euro aus Fördermitteln vom Land. Wie sich der Park aber genau verändern wird, bespricht der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr am kommenden Dienstag. SPD, FDP und Seniorenbeirat haben sich im Vorfeld mit Anträgen eingebracht.

Geplant ist laut der Vorlage der Verwaltung eine Erneuerung des Spielplatzes und die Wiederherstellung des Seniorenbewegungsparcours. Zudem sind eine Sanierung der Wege mit Schaffung eines befestigten Hauptweges, die Erneuerung und Ergänzung von Mobiliar und Beleuchtung, die Schaffung von Plätzen mit Aufenthaltsqualität und eine ansprechende Bepflanzung mit pflegeleichten Stauden geplant sowie die Errichtung von Disc-Golf-Körben und einer ökologischen Aufwertung durch eine Blumenwiese und Bepflanzung.

Ökologisch hochwertiger Teich wäre großer Aufwand

Weiterhin will die Stadt einen Kaskadenbrunnen als erlebbares Wasserspiel errichten und das Fragment der Berliner Mauer, das sich im Besitz der Stadt Hemer befindet, im Bereich der Mahnmale aufstellen. Vorher war das Teilstück der Berliner Mauer auf dem ehemaligen Baubetriebshof der Stadt gelagert worden.

In einem Antrag weist die SPD auf den „verbesserungswürdigen“ Zustand des Springbrunnens hin und fordert eine Erneuerung oder Instandhaltung. Die Verwaltung plant ein Wasserspiel in Form eines Kaskadenbrunnens, der den Springbrunnen ersetzen soll. „Das wird aber nicht den Brunnencharakter haben, wie es vorher der Fall war“, erklärt Bürgermeister Christian Schweitzer auf Nachfrage.

Auf Spiel, Sport und Erholung ist der Umbau des Friedenspark ausgelegt. Bunt unterlegt ist die neue Staudenbepflanzung. Zudem bekommt die Boule-Bahn eine Betonborde. Geplant ist ebenso ein Kaskadenbrunnen im mittleren Teil. Foto: Privat

Den Teich will die Stadt, so die Vorlage, nicht wiederherstellen. „Der ökologische Nutzen eines Teiches inmitten einer Wiese für Sport und Spiel und von vielgenutzten Wegen ist sehr gering und die Unterhaltung ist sehr aufwendig“, heißt es in der Vorlage der Verwaltung. Im Schilfröhricht seien keinerlei Vogelnester, und auch Amphibien seien dort nicht vorzufinden.

Um einen ökologisch hochwertigen Teich zu schaffen, müsste, so die Stadt, seine Fläche vergrößert und eine Tiefe von 1,50 Metern (frostfrei) hergestellt werden. „Es ist schwierig und sehr aufwendig, auf dieser Fläche einen ökologisch wertvollen Teich anzulegen“, so Schweitzer. In der Vergangenheit sei es zudem, so die Vorlage, immer wieder zu Vandalismus in Form von Farb- oder Waschmitteleinträgen in den Teich gekommen, was erhebliche Kosten verursacht habe. Auch wurden Goldfische eingesetzt und die Teichpflanzen zerstört.

Die frei werdende Fläche soll für eine Vergrößerung der Wiese für Spiel und Sport sorgen, ebenso wie für das Aufstellen von Disc-Golf-Körben. Beim Disc-Golf versucht man, mit einem Frisbee die Körbe aus verschiedenen Entfernungen zu treffen.

Der Seniorenbeirat hatte beantragt, die maroden Randholzbanken der Boule-Bahn mit einer Betonborde zu ersetzen. Das ist auch laut der Vorlage geplant sowie eine Ergänzung der Möblierung. Ein ebenfalls vom Seniorenbeirat gewünschtes Materialhäuschen soll nicht entstehen. „Das Aufstellen einer Hütte im Friedenspark, im Bereich für die Kunstwerke und Mahnmale, würde dem Charakter des Parks jedoch entgegenstehen und ein störendes Element darstellen“, heißt es in der Vorlage. Auch eine Erweiterung der Boule-Bahn mit dem Charakter einer Sportstätte wird nicht umgesetzt.

Asphaltierter Hauptwegführt durch den Park

Die FDP hatte asphaltierte Hauptwege beantragt, da die Wege mit einer wassergebundenen Decke für Rollstühle und Rollatoren „nicht sonderlich geeignet“ seien. Laut Verwaltung ist ein befestigter Hauptweg im Friedenspark geplant.