Neuer Glanz mit historischem Charme

Hemer. Ende Juni 2021 soll das Alte Amtshaus auch von außen in neuem Glanz erstrahlen. Nächste Woche wird mit dem Dach begonnen.

Es gehört den stadtbildprägenden Gebäuden der Stadt Hemer, und in der nächsten Woche startet der nächste Bauabschnitt, damit das unter Denkmalschutz stehende Gebäude auch bald von außen in neuem Glanz – mit historischem Charme – erstrahlen kann. Das Alte Amtshaus ist bereits eingerüstet, in der nächsten Woche geht es los. Die umfassenden und wirklich notwendigen Sanierungsarbeiten starten auf dem Dach, ehe später die Fenster ausgewechselt werden und zum guten Schluss die Fassade einen neuen Anstrich bekommt.

Keine Angst, das äußere Erscheinungsbild mit den Jugendstilelementen bleibt bestehen, die Hemeraner werden die lange Geschichte des Gebäudes aus dem Jahr 1908 auch nach der Sanierung noch erkennen.

Sanierung des Dachesaktuell besonders wichtig

„Diese Maßnahme ist ein weiterer Schritt, um die denkmalgeschützten und stadtbildprägenden Gebäude unserer Stadt zukunftsfest zu machen“, sagt Bürgermeister Christian Schweitzer, „für den Erhalt des Alten Amtshauses ist die Dachsanierung besonders wichtig“. Bei der Sanierung des Daches handle es sich in erster Linie um energetische Maßnahmen, die in enger Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde abgestimmt seien. 500 Quadratmeter ist die Fläche groß. Architekt Karl Beckschulte kennt die Details: „Das Dach ist als Mansarden-Walmdach ausgebildet und verfügt über eine Biberschwanzeindeckung, Traufen und deren Gesimse besitzen eine ausladende Verkleidung“, erläutert der Fachmann.

Im Vorfeld hatte die städtische Bauingenieurin und Projektleiterin Beate Schmid einige Mängel ausgemacht. „Das Dach war an einigen Stellen undicht, gleiches gilt für die Rinnen und Rinnenzonen. Die Rinnenbekleidungen sind teils herabgefallen, die Unterspannbahnen müssen erneuert und undichte Wandanschlüsse bearbeitet werden“, so Beate Schmid. Die Dachziegel werden bei den Arbeiten zurückgebaut, und wenn sie noch gut erhalten sind, eingelagert. Es ist geplant, zumindest Teilbereiche mit der ursprünglichen Eindeckung zu versehen. Zeitnah werden auch die Arbeiten für die Fenster ausgeschrieben, so dass die veralteten Holzfenster im Frühjahr ersetzt werden können. Die Fensterstürze sind zum Teil abgängig und müssen restauriert oder erneuert werden. Dies geschieht bei der Fassadensanierung.

Glücklich ist man im Hemeraner Rathaus, dass es einen unerwarteten Geldregen in Höhe von 400.000 Euro für das Alte Amtshaus gegeben hat. „Das sind ergänzende Fördermittel“, erläutert Bürgermeister Christian Schweitzer. Insgesamt wird der jetzt kommende Teil der Sanierung mit 750.000 Euro beziffert. Für die Sanierung des Gebäudeinneren wurden bereits 1,6 Millionen Euro – teils aus Fördermitteln – in die Hand genommen.