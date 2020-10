Neuer Höchststand seit Ausbruch der Corona-Pandemie

Hemer. Kindertagesstätten müssen auf Corona-Fälle reagieren: Die Kita St. Bonifatius und eine Gruppe der Bärenbande schließen.

Die Corona-Fallzahlen haben in Hemer einen neuen Höchststand seit Ausbruch der Pandemie erreicht: In der Stadt gibt es aktuell 38 Infizierte. Allein am Montag sind 10 neue Fälle hinzugekommen. Damit ist der bisherige Höchststand von 33 Infizierten im April überschritten. 61 Kontaktpersonen sind in häuslicher Quarantäne. In den letzten sieben Tagen haben sich im Märkischen Kreis statistisch gesehen 99,2 Personen pro 100.000 Einwohner angesteckt. Am Montag sind allein 57 positive Coronanachweise beim Kreisgesundheitsamt eingegangen. 32 Personen befinden sich in stationärer Behandlung, davon fünf auf der Intensivstation.

Auch die Kindertagesstätten bleiben nicht verschont. Am Freitag hatte der evangelische Kirchenkreis vorsorglich entschieden, eine Gruppe in der Kita Mühlackerweg zu schließen, nachdem ein Kind positiv auf Covid-19 getestet worden war. Das Gesundheitsamt war zunächst nicht zu erreichen.

Kinder positiv aufCorona getestet

„Bei der Vielzahl der Neuinfektionen kommt das Gesundheitsamt mit der Kontaktermittlung nicht mehr nach. Die Kita-Leitung hat vollkommen richtig reagiert und die Eltern benachrichtigt. Das Gesundheitsamt hat im Vorfeld allen Kitas und Schulen Infomaterial und Elternbriefe zur Verfügung gestellt, wie sich Kontaktpersonen verhalten sollten“, teilte der Kreis auf Anfrage mit. Am Montag konnte dann geklärt werden, dass das Kind nicht mehr ansteckend war. Die Gruppe konnte gestern wieder starten.

Anders sieht es in Sundwig aus: Einen positiven Befund gab es am Montag in der Kita St. Bonifatius. Die komplette Einrichtung bleibt bis zum 3. November geschlossen. Ebenfalls positiv wurde ein Kind der städtischen Kindertageseinrichtung Bärenbande an der Berliner Straße getestet. Die Stadt hat die betroffene Gruppe am Dienstag vorsorglich bis einschließlich Freitag, 31. Oktober, geschlossen. Das Kind hatte die Einrichtung allerdings zuletzt am Freitag, 23. Oktober, betreten. „Die Erzieherinnen und Erzieher der entsprechenden Gruppe werden der Kindertageseinrichtung vorsorglich fernbleiben“, teilt die Stadtverwaltung mit. Sämtliche Erziehungsberechtigten seien per Elternbrief durch die Einrichtungsleitung informiert worden.

Die Kliniken stellen sich wieder auf verstärkten Zulauf von Covid-19-Patienten ein. Auch die Paracelsus Klinik hat in den vergangenen Tagen ihre innerklinischen Abläufe immer wieder aktiv angepasst. Der kritische Inzidenzwert von 50 Infektionen je 100.000 Einwohnern im Märkischen Kreis wurde überschritten, seit dem vergangenen Wochenende gilt deshalb auch in der Paracelsus-Klinik erneut ein striktes Besuchsverbot.

Infektionsgefahr aufein Minimum reduzieren

„Wir müssen die Infektionsgefahr für Patienten und Mitarbeiter auf ein Minimum reduzieren“, erklärt Klinikmanagerin Barbara Bieding das erneute Inkrafttreten eines Besuchsstopps., was für Patienten und Angehörige nicht angenehm, aber angesichts der weiter steigenden Zahlen notwendig ist. Gemäß Allgemeinverfügung des Landes Nordrhein-Westfalen erarbeitet die Paracelsus-Klinik derzeit ihr hausspezifisches Testkonzept, das in dieser Woche zur Umsetzung kommt. Der ärztliche Direktor Dr. Joachim Dehnst berichtet, dass rechtzeitig dazu auch Antigentests verfügbar sein werden.

Dr. Ulrich Müller, Chefarzt der Inneren Medizin, gibt auch ein weiterer Trend Anlass zur Sorge. Immer mehr Patienten versuchen den Gang ins Krankenhaus zu vermeiden, aus Angst, sich dort mit Covid-19 zu infizieren. Der Chefarzt warnt davor, Beschwerden zu ignorieren und rät dringend dazu, weiterhin ins Krankenhaus zu kommen. Dazu gehören vor allem Patienten mit Brustschmerzen oder akuten neurologischen Symptomen wie Lähmungen oder Sprachstörungen oder starken Schmerzen. Ebenso wird von der unfall- sowie bauchchirurgischen Abteilung eine ständige Operationsbereitschaft gewährleistet. Akute Erkrankungen im Bauchraum und Unfallfolgen werden ebenso wie Tumorleiden weiterhin mit größter Sorgfalt und Sicherheit versorgt.