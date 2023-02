Kinder Neuer Kletterspaß für die „Räuberbande“ in Hemer

Hemer. Die Kinder der Kita „Räuberbande“ in Hemer konnten einen neuen Spielturm einweihen.

Über einen neuen Spiel- und Kletterturm können sich die Kinder der „Räuberbande“ in Hemer freuen. „Unser Außenbereich braucht ein neues Spielgerät!“, das war zu Beginn des Jahres 2022 bei der Jahreshauptversammlung des Fördervereins der städtischen Kindertageseinrichtung „Räuberbande“ die einhellige Meinung. Das bisherige Außenspielgerät musste nämlich aufgrund von Verschleiß aus Sicherheitsgründen abgebaut werden. Nach zehn Monaten Planung, Bestellung und Aufbau konnte jetzt die offizielle Einweihung des neuen Spielgerätes gefeiert werden.

Förderverein unterstützt zahlreiche Projekte

Die Finanzierung des Außenspielgerätes erfolgte gemeinschaftlich durch Mittel der Stadt Hemer, die Träger der KTE Räuberbande ist, und auch mit Spendengeldern des Fördervereins. Hierfür wurde im Sommer 2022 ein Sponsorenlauf durch das Außengelände der Einrichtung unter dem Motto „Wir laufen für das neue Klettergerüst“ veranstaltet. Alle Kinder waren mit Feuereifer bei der Sache und konnten ihren eigenen Teil zum neuen Klettergerüst beitragen. „Die Kinder waren sehr ehrgeizig, sogar die ganz Kleinsten liefen ihre Runden für das Projekt! Ergänzt durch zwei private Spenden aus der Elternschaft sind letztendlich rund 4000 Euro zusammengekommen“, bilanziert Susanne Ebeling-Kranefuß, Kassiererin des Fördervereins.

Auch in der Vergangenheit hat der Förderverein bereits zahlreiche Projekte realisiert. Die Anschaffung einer neuen Nestschaukel, der Sonnenschutz für die Matschanlage, oder auch die Renovierung der Turnhalle sind nur wenige Beispiele. Mit gespannten Augen haben die Kinder den Aufbau des neuen Außenspielgerätes im Dezember 2022 verfolgt. Nach erfolgter TÜV-Abnahme stand nun die Eröffnung an. Gemeinsam mit Bürgermeister Christian Schweitzer, der Fachdienstleiterin für Kindertagesbetreuung Alexandra Küchler, Mitgliedern des Fördervereins und der Kindertageseinrichtung konnten die Kinder das Spielgerät in Beschlag nehmen. Einrichtungsleiter Jonas Stieglitz bedankte sich insbesondere bei dem Förderverein und den Kindern für die Spenden, und auch bei der Stadt Hemer für die Realisierung dieses gemeinschaftlichen Projekts: „Es ist wirklich ein vorbildliches Projekt, da Kinder, Eltern als Sponsoren, der Förderverein als Auftraggeber und die Stadt Hemer als Träger der Räuberbande, Hand in Hand dieses Projekt umgesetzt haben. Wir wünschen den für Kindern viel Freude damit!“

Wer die Arbeit des Fördervereins unterstützen möchte, ist auf der Jahreshauptversammlung am 15. März um 18 Uhr in den Räumlichkeiten der Kindertageseinrichtung „Räuberbande“ herzlich willkommen.

