Neuer Kreisel soll an der Geitbecke entstehen

Hemer. Neue Baumaßnahme an der Einmündung Teichstraße ist in Planung. Straße soll 2021 halbseitig gesperrt werden.

Vermutlich schon im kommenden Jahr soll eine erneute Baumaßnahme die Geitbecke verändern. Geplant ist nach der Deckensanierung im vergangenen Sommer ein Kreisverkehr an der Einmündung Teichstraße. Am kommenden Dienstag entscheidet der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr, ob diese Maßnahme in Abstimmung mit dem Märkischen Kreis angegangen wird. Ebenfalls stimmen die Mitglieder über die Nachnutzung des abgerissenen Hauses Bollweg ab und über eine neue Wohnbebauung am ehemaligen Zeppelincenter.

„Der Ausschuss ist kontinuierlich über den Fortgang der Maßnahme zu unterrichten“, steht im Punkt drei des Beschlusses zum geplanten Kreisverkehr an der Einmündung Teichstraße. Das ist ein Hinweis darauf, dass man die Kommunikationsprobleme bei der vorherigen Maßnahme an der Geitbecke verhindern will. Im vergangenen Sommer wurde die Bevölkerung zwar darüber informiert, dass die Geitbecke wegen einer Baumaßnahme gesperrt werden sollte. Vielen war allerdings nicht bewusst, dass durch die Deckensanierung ganze Stadtteile vom Zentrum abgeschnitten wurden und es keine „Schleichwege“ oder direkte Umleitungen nach Stübecken oder Landhausen gab. Stattdessen führte nur ein Weg über Iserlohn-Sümmern zum Ziel.

„Zum jetzigen Stand ist eine halbseitige Sperrung geplant“, erklärt Bürgermeister Christian Schweitzer auf Nachfrage. Die Stadtteile Stübecken und Landhausen dürften also während der Bauarbeiten erreichbar sein. Final werde aber erst die Entscheidung getroffen, wenn ein externes Ingenieurbüro beauftragt und die Absprachen mit dem Märkischen Kreis erfolgen.

Verkehr zur Stadtmitte soll zügiger abfließen

Eingerichtet werden soll ein Kreisverkehrsplatz am Knotenpunkt K16/Geitbecke an der Einmündung Teichstraße. Sinn und Zweck dieser Maßnahme ist es laut der Vorlage der Verwaltung, die Verkehrssicherheit und den Verkehrsfluss insgesamt zu verbessern. Dies gelte insbesondere für den Fußgängerverkehr, den Schülerverkehr sowie für den Radverkehr. Aber auch für Autofahrer soll die Situation an der Einmündung der Teichstraße verbessert werden. So sollen durch den Bau des Kreisverkehrs die Verkehre aus dem Ortsteil Stübecken – aus der Teichstraße und dem Stübecker Weg kommend – zügiger in die K16 Richtung Stadtmitte abfließen können.

Insgesamt kommen auf die Stadt Bruttokosten von rund 334.400 Euro zu, wobei auch die noch fehlenden Deckensanierungen und die Zuführung der Gehwege in den Kosten enthalten sind. Bruttokosten von rund 195.900 Euro trägt der Märkische Kreis. Am Dienstag stimmt der STuV über die Maßnahme ab.

Projekte im Zeppelincenterund der Haus-Bollweg-Ruine

Im Ausschuss wird ebenfalls diskutiert, ob der Bebauungsplan „Wohnsiedlung Sundwig“ als Satzung beschlossen werden soll. Dabei geht es um die Nutzung des ehemaligen Zeppelincenters. 50 bis 60 Wohnungen sollen dort entstehen, wo vorher Ladenlokale und ein Discounter ihren Standort hatten. Begrenzt ist die Fläche vom Süden von der Zeppelinstraße und westlich von der Fichtestraße. Von Norden bis Osten erfolgt die Begrenzung durch die Hausgärten der Gebäude an der Memeler Straße.

Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung und die Beteiligung der Behörden sowie der Träger sonstiger öffentlicher Belange ist schon erfolgt. Mit dem nach der Empfehlung vom STuV folgenden Ratsbeschluss würde der Bebauungsplan in Kraft gesetzt.

Weiterhin soll in der Sitzung des STuV der Aufstellungsbeschluss für das Bebauungsplanverfahren auf dem Grundstück des abgerissenen Hauses Bollweg beschlossen werden. Entstehen soll dort eine Grundstücksnutzung mit einem Wohn- und Geschäftshaus. Geplant sind Wohnungen für Senioren, während die Vorderfront für die gewerbliche Nutzung zum Beispiel für eine Gastronomie frei gelassen wird. In Absprache mit Bauherrn Georg Verfuß soll es sich aber nicht um einen „typischen Neubau“ handeln, das neue Haus soll sich optisch an die Gebäude der Umgebung anpassen.