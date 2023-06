Neuer Posten für Hemers Ex-Bürgermeister Michael Esken

Hemer/Düsseldorf. Hemers ehemaliger Bürgermeister Michael Esken tritt nach acht Jahren in Verl zurück, um einen neuen Job anzutreten. Wohin es ihn nun zieht.

Neuer Job für Michael Esken: Hemers ehemaliger Bürgermeister wird neuer Präsident der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen. Das teilte das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung am Donnerstag mit. Der CDU-Politiker tritt die Nachfolge von Heinrich Böckelühr an, der im vergangenen Jahr zum Regierungspräsidenten der Bezirksregierung Arnsberg ernannt wurde. „Ich freue mich auf die neue Aufgabe“, erklärt Michael Esken dazu kurz und bündig in einem Facebook-Posting.

„Ich freue mich, dass Michael Esken das Amt des Präsidenten der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen übernimmt. Durch seine langjährige Tätigkeit als Bürgermeister ist Michael Esken bestens mit der kommunalen Familie vertraut und kennt die Anliegen der Gemeinden, Städte und Kreise“, sagt Kommunalministerin Ina Scharrenbach (CDU). „Er wird in seiner neuen Funktion die Rolle der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen als Ansprechpartner der Kommunen weiter ausbauen und ihnen eng beratend zur Seite stehen.“

2015 von Hemer nach Verl gewechselt

Michael Esken wird sein Amt zum 15. September 2023 antreten. Bis dahin muss er seinen bisherigen Posten als Bürgermeister seiner Heimatstadt Verl in Ostwestfalen niederlegen. Dort steht er seit 2015 an der Spitze von Rat und Verwaltung. Zuvor wirkte der heute 56-Jährige seit 2003 als Bürgermeister in Hemer.

Dr. Martin Klein, Vorsitzender des Verwaltungsrates der Gemeindeprüfungsanstalt, stellt in der Pressemitteilung Eskens Laufbahn im Kommunalen heraus: „Besonders hervorzuheben ist, dass sich der neue GPA-Präsident vor seiner Tätigkeit als Bürgermeister in zwei Städten schon eine Reihe von Jahren als Ratsmitglied sowie als Kreistagsmitglied engagiert hat und insofern auch die ehrenamtlichen kommunalpolitischen Handlungsfelder kennt. Denn die Kommunalpolitik und die Haushaltsführung der Kommunen wird gleichermaßen durch das Hauptamt und das Ehrenamt geprägt.“

