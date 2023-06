Umwelt Neuer Rekord aber nur Platz 670 beim Stadtradeln in Hemer

Hemer/Kreis. 310 Bürger haben beim Stadtradeln in Hemer mitgemacht. Trotz eines neuen Teilnehmerrekords hat die Aktion noch viel Luft nach oben.

Es ist die bundesweit größte Klima-Bündnis-Kampagne für den Umstieg vom Auto aufs Rad: Am Stadtradeln beteiligen sich in diesem Jahr 2779 Kommunen. Auch die Stadt Hemer war an 21 Aktionstagen mit dabei. Trotz eines neuen Teilnehmerrekords gibt es noch viel Luft nach oben. Derzeit liegt Hemer bundesweit auf Platz 670. 1,68 Kilometer betrug der Durchschnitt pro Einwohner. Aktueller Rekordhalter ist Idar-Oberstein mit 75,34 Kilometern.

Vom 8. bis 28. Mai ging es in Hemer darum, möglichst viele Wege des alltäglichen Lebens mit dem Fahrrad zurückzulegen und auf das Auto zu verzichten. „310 Bürgerinnen und Bürger haben dabei in 27 Teams kräftig in die Pedale getreten und 59.635 km erradelt“, resümiert der städtische Organisator Jan Gesing, „damit konnte die Teilnehmerzahl aus dem Vorjahr erneut überboten werden!“

Klima ist Hauptgewinner beim Stadtradeln

Hauptgewinner der Aktion ist das Klima, denn durch das fleißige Radeln wurden insgesamt zehn Tonnen CO 2 eingespart. In der Teamwertung erzielten die „Pedalritter Brockhausen“ mit insgesamt 6380 zurückgelegten Kilometern die beste Wertung. Das Team der Stadtverwaltung (5551 km) und die Erichsen GmbH & Co. KG (5457 km) belegen die Ränge zwei und drei.

Mit insgesamt 1828 geradelten Kilometern ergatterte Friedrich Hofmann aus dem Team der Stadtverwaltung den ersten Platz in der Einzelwertung. Thomas Salmen (1348 km, Team Stadtverwaltung) und Stefan Schneider (1302 km, Erichsen GmbH) haben es mit ihren Leistungen ebenfalls aufs „Podium“ geschafft.

Besonders hervorzuheben ist auch die diesjährige Leistung des Friedrich-Leopold-Woeste-Gymnasiums. Mit 58 Radelnden und 8224 zurückgelegten Kilometern hat das Gymnasium einen großen Beitrag zur diesjährigen Aktion geleistet. Im kreisweiten Wettbewerb Schulradeln belegt das Hemeraner Gymnasium damit sogar den vierten Platz. Auch von der Stadt Hemer wurde dieser Erfolg mit einer Sonderauszeichnung belohnt.

Auch im gesamten Märkischen Kreis mehr Radler

Kreisweit nahmen 3892 aktive Radler (Vorjahr: 3255) teil und legten insgesamt 786.351 Kilometer (2022: 828.858 Kilometer) zurück und sparten so rund 127 Tonnen Kohlendioxid ein, die sie mit Fahrzeugen ausgestoßen hätten. Die fleißigsten Radler kamen aus Iserlohn.

Auch die Staffeltour durch alle Kommunen und die Selfie-Tour waren ein Erfolg.“ Die kreisweite „Selfie-Tour“ war ein neues Angebot in diesem Jahr. Bei der gemeinschaftlichen Aktion hatte jede Kommune einen Punkt auserkoren, an dem sich die Radelnden mit ihrem Drahtesel ablichten lassen konnten. Die Sieger wurden ausgelost und hatten alle 15 „Selfiepoints“ bereist: 1. Sven Dunker aus Plettenberg, 2. Jürgen Erbstößer aus Schalksmühle, 3. Manfred Rudolf aus Menden.

Die Stadt Hemer bedankt sich bei allen Beteiligten für die erfolgreiche Aktion. In Kooperation mit dem Stadtsportverband Hemer und durch großzügige Spenden der Sparkasse Hemer-Menden, der Tassenbrennerei sowie des Unternehmens Tockenbau Uedickoven und des Malerbetriebs Lück werden zudem noch verschiedene Gutscheine unter allen Teilnehmenden verlost. Die insgesamt 48 Gewinner der Auslosung werden per E-Mail benachrichtigt. „Wir bitten daher alle Stadtradler ihr E-Mail-Postfach im Auge zu behalten“, so Gesing abschließend.

