Neuer Waldkindergarten startet erst 2021

So schnell wie erhofft, ging es dann doch nicht: Zu Beginn des neuen Kindergartenjahres hätte der neue Waldkindergarten auf dem Mesterscheid in Betrieb gehen sollen, jetzt wird frühestens im zweiten Quartal 2021 damit gerechnet. „Wir sind ganz zuversichtlich, dass wir es schaffen“, sagt Nicole Neises-Weiler, AWo-Bereichsleiterin Kinder, Jugend und Familien.

Der Waldkindergarten in Ihmert hat sich seit mittlerweile vier Jahren bewährt, an diese Erfolgsgeschichte soll mit einer weiteren Wald- und Naturgruppe auf dem Freizeithof Mesterscheid angeknüpft werden. Im Februar hatte der Kinder- und Jugendhilfeausschuss des Rates der Waldgruppe mit 20 Kindern in Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt grundsätzlich zugestimmt, entsprechende Zuschussanträge wurden bewilligt. Mit dem Landesjugendamt sind bei einem Ortstermin die räumlichen Details geklärt worden.

Viele Fragen vom Wegerechtbis zur Waldnutzung

Die Stadt bezeichnet die örtlichen Gegebenheiten als nahezu vorbildlich, zumal dort eine Diplom Sozialpädagogin mit einer Zusatzausbildung zur Reittherapeutin und Frühpädagogin das Projekt unterstützen und begleiten könnte. Die Gruppe soll dann an die AWO-Kita im Ruth-Grohe-Haus angebunden werden. Für die Waldgruppe mussten neben dem pädagogischen Konzept viele Fragen wie Wegerecht und Waldnutzung geklärt werden.

Als Schutzhütte für die Gruppe dient die „Shiloh-Ranch“. Der Freizeithof baut den ehemaligen Partyraum zu einem Landcafé um. Die Baugenehmigung liegt mittlerweile vor. Sanitäranlagen, Küche, Eingang und Lager müssen angepasst werden. Diese Räumlichkeiten wird die Waldgruppe als Schutzhütte nutzen. Sollte die Gruppe im laufenden Kindergartenjahr starten, können Kinder aus bestehenden Gruppen wechseln. „Wir können auch mit einer kleinen Gruppe aus der bestehenden Kindertagesstätte heraus anfangen“, so die AWO-Bereichsleiterin.

Die neue Wald- und Naturgruppe soll die Kapazitäten in den Kindertagesstätten erhöhen. Schon bei der Eröffnung in Ihmert hatte die Stadt dies als einen „Modellversuch“ bezeichnet, der auch in anderen Ortsteilen Bedarfsspitzen abdecken könnte.

Nachfragespitzen beiKita-Plätzen auffangen

Eine solche Nachfragespitze erwartet die Stadt in den kommenden Jahren. Das derzeit vorhandene Platzangebot an Ü3-Plätzen konnte durch Gruppenumstrukturierungen und Überbelegungen von derzeit 909 auf 952 Plätze erhöht werden. „Alle Träger sind mit im Boot, um Spitzen aufzufangen“, berichtet Fachbereichsleiter Peter Brühmann von einer guten Zusammenarbeit mit allen Trägern.

Für das kommende Kindergartenjahr 2021/2022 hat die Stadt bislang 65 fehlende Plätze und 2022/2023 55 Plätze prognostiziert. Ob dies so eintrifft, wird sich Anfang 2021 zeigen, denn bis Januar läuft noch die aktuelle zentrale Anmeldung der Kinder. Im März wird dann der Kinder- und Jugendhilfeausschuss die zukünftigen Bedarfe beraten. „Wer einen Platz braucht, kriegt auch einen“, sagt Peter Brühmann über die bislang bedarfsgerechte Kindertagesbetreuung in Hemer.