Neues Dach und Fahrstuhl fürs Museum

Ein komplett eingerüstetes Felsenmeer-Museum, das hat es lange nicht gegeben, aber genau diese Einrüstung ist der Startschuss für eine Sanierung, auf der Bürger- und Heimatverein schon lange wartet hat. Die dringend notwendige Sanierung des Daches der schmucken Jugendstilvilla Grah beginnt. Immer wieder sei in der Vergangenheit Wasser in das Gebäude gelaufen, berichtet BHV-Vorsitzender Holm Diekenbrock.

Hemers Erster Beigeordneter und Baudezernent Christian Schweitzer, Holm Diekenbrock und Mechthild Tacke vom Bürger- und Heimatverein Hemer sowie Projektleiterin Beate Schmid von der Stadt Hemer schauten zu Beginn der dringend notwendigen Arbeiten am Museum vorbei und freuten sich, dass es jetzt losgeht. 740.000 Euro werden insgesamt investiert, denn auf die Sanierung des Daches folgt ein Anbau für einen Fahrstuhl. 80 Prozent bekommt die Stadt Hemer als Zuschuss vom Land NRW. Rund vier Monate wird es dauern, bis das Dach fertig ist. Im Frühjahr fällt dann der Startschuss für die Arbeiten für den Fahrstuhl, erläuterte Architekt Markus Reiffer.

Groß war die Freude, als NRW-Heimatministerin Ina Scharrenbach im Februar dieses Jahres das Museum besuchte und im Beisein von Vertretern der Verwaltung, Politik und des Bürger- und Heimatvereins den Förderbescheid aus dem Programm „Heimat-Zeugnis“ in Höhe von 592.232 Euro überreichte. Es sei ein gutes Gefühl gewesen, die Bestätigung zu erfahren, dass die finanziellen Mittel für diese dringend erforderlichen Investitionen endlich zur Verfügung stehen, erinnert sich BHV-Chef Holm Diekenbrock, „jetzt hier zu sehen, dass der Wunsch Realität wird, freut uns sehr.“

Christian Schweitzer sorgt für ein paar Fakten: Rund 700 Quadratmeter umfasst die gesamte stark strukturierte Dachfläche.

118 Jahre alte Ziegelmit historischem Wert

„Zum Teil ist dabei noch die originale Eindeckung aus dem Baujahr 1902 vorhanden. Allerdings wurden Undichtigkeiten in den Bereichen der Ziegel, Rinnen und Wandanschlüsse festgestellt, die jetzt behoben werden“, so der Erste Beigeordnete. Die alten Ziegel haben einen hohen historischen Wert. „Wir werden die Ziegel, sofern sie funktionstüchtig sind, keine Risse oder brüchige Stellen aufweisen, lagern und wieder verwenden“, verspricht Projektleiterin Beate Schmid aus dem Fachdienst Hochbau. Vorher wird erstmalig eine diffusionsoffene Unterspannbahn unter einer neuen Lattung aufgebracht, die restliche Dachfläche wird durch das ausführende Unternehmen Beer aus Hamm mit neuen Pfannen eingedeckt.

Was den Fahrstuhl angeht, befinde sich die Stadt in der Genehmigungsplanung, die Brandschutzplanung wird aktuell angepasst. Das letzte Wort habe die Obere Denkmalschutzbehörde in Münster, so Schweitzer, der aber optimistisch ist, dass hier keine Probleme entstehen werden. Die Baugenehmigung für den Umbau des barrierefreien Sanitärraums liegt aktuell schon vor. „Wir werden damit im November im laufenden Museumsbetrieb beginnen“, berichtet Beate Schmid.

Bald ein barrierefreies Museum betreiben zu können, freut die Vertreter des Bürger- und Heimatvereins sehr. Zum ersten Mal Thema war der Fahrstuhl im Jahr 2012, so Holm Diekenbrock. Und noch mehr: Das Förderprogramm umfasst außerdem 12.000 Euro für die Präsentation der Geschichte der Villa Grah im Felsenmeer-Museum. Zudem werden die drei Balkone, die mittlerweile große Mängel aufweisen, wieder in Ordnung gebracht.

„Für den Bürger- und Heimatverein war das ein langer Weg. Die Investition ist aus mehreren Gründen wichtig“, betont Christian Schweitzer. Es handele sich bei der Villa Grah um ein Stadtbild prägendes Gebäude, um ein Stück Stadtgeschichte und es ginge auch darum, dass die ehrenamtlichen Aktivitäten des BHV wertgeschätzt würden, so der Erste Beigeordnete.