Neues Leitbild für die Sportstadt Hemer

Hemer. 15 Sportvereine nahmen an der Mitgliederversammlung des Stadtsportverbandes teil.

Der Stadtsportverband Hemer hatte zu seiner diesjährigen Mitgliederversammlung ins „Alte Casino“ eingeladen und sich mit 15 Sportvereinen zur zukünftigen Entwicklung des Sports beraten. Auch Bürgermeister Christian Schweitzer, Günther Nülle (Vorsitzender KSBN MK), Oliver Geselbracht (Projektmanager Sauerlandpark) und Stadtjugendpfleger Ronny Brandt besuchten die SSV-Veranstaltung.

Nachdem schon zu Beginn des Corona-Jahres 2020 die SSV-Aktivitäten zum Förderprogramm „Moderne Sportstätten 2022“ abgeschlossen werden konnten, standen für das Folge-Corona-Jahr-2021 nicht mindere Aktivitäten auf der To-Do-Liste des Stadtsportverbandes. Die Kampagne „Ich bleibe gesund in meinem Sportverein“ zu Beginn des Jahres, die zweiwöchige Aktion „Sport im Park 2021“, die „Sportlerehrung 2020/2021“ der Stadt Hemer und die Fortsetzung des im Jahr 2020 begonnenen Kinder- und Jugendprojektes „Sportplatz Kommune-Dirtinghofen“ haben für viele Termine und Gespräche gesorgt.

Klaus-Peter Uhlmann bedankte sich im Namen des gesamten Vorstandes für die langjährige, kreative und zeitaufwändige Mitarbeit im Vorstand bei Annemarie Reinhard-Flamme Foto: Privat / IKZ

ürgermeister Christian Schweitzer lobte genau diese Aktivitäten, die Hemer unter anderem zur „Sportstadt Hemer“ machen. Die vielseitigen Kooperationen und die Zusammenarbeit mit dem Stadtsportverband seien ein Zugewinn für Hemer. Der Vorsitzende der Sportjugend im SSV Hemer, Mark Rodehüser, berichtete über die durch Corona hervorgerufene Stagnation bzw. rückläufige Kinder- und Jugendarbeit in den Jugendgruppen und -abteilungen der Sportvereine. Allerdings konnte die Vertretung der SSV-Jugend im Stadtjugendring gewährleistet werden. Ronny Brandt als Stadtjugendpfleger stellte den aktuellen Status des „Dirt-Bike-Park-Dirtinghofen“ dar.

Alle Aktivitäten des SSV wurden in einem Evaluationsprozess des seit 2010 bestehenden Leitbildes „Pakt für den Sport“ hinterfragt und Zielsetzungen neu in einer Broschüre dargestellt. Unter anderem geht es dem SSV darum, mit seinen inhaltlichen Schwerpunkten und den Organisationsstrukturen beste Rahmenbedingungen für die Entwicklung des Sports in Hemer zu ermöglichen.

Stadtsport-Büro als Gestaltungszentrale

Alle politischen Parteien und Fraktionen werden das Leitbild ebenfalls erhalten, so wie auch die Sportvereine, die nicht zur Versammlung erscheinen konnten. So müsse irgendwann auch ein Stadtsport-Büro als Gestaltungs- und Verwaltungszentrale her, damit die aktive Sportentwicklungsarbeit auch in der Zukunft verstetigt werden könne. Nur ehrenamtlich sei dies auf Dauer dann nicht mehr leistbar, hieß es in der Versammlung. Klaus-Peter Uhlmann überreichte das neue Leitbild an Christian Schweitzer, der betonte, dass seitens der Stadt Hemer bereits die Aktualisierung eines Sportentwicklungsplans auf den Weg gebracht worden sei.

