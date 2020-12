Neues Schaufenster für die Vereine im Dorf

Der Bürgerverein Wir in Ihmert hat sein Schaufenster mit weihnachtlichen Schnitzereien aus Polen eingeweiht.

Mit einer besonderen Ausstellung hat jetzt der Bürgerverein „Wir in Ihmert“ sein neues Schaufenster im Bürgertreff Berkenhoff eröffnet. Das große Fenster an der Ostfeldstraße erweitert die weihnachtliche Runde von der Kirche über das Weihnachts-Schaufenster bei Bornfelder bis zur Krippe in der Dorfmitte.

Irmgard Gericke-Berkenhoff zeigt weihnachtliche Schnitzereien aus Polen. Neben verschiedenen Krippen sind auch die Flucht nach Ägypten oder der Weg von Maria und Joseph nach Bethlehem zu sehen. Die Ihmerterin hat eine große Sammlung an Holzschnitzereien, die teilweise 50 Jahre alt sind. Sie stammen von Hobbykünstlern aus verschiedenen Teilen Polens, die als Autodidakten an einem damals noch sozialistischen Kunstwettbewerb teilgenommen hatten. So haben sich Schiffsingenieure oder beispielsweise Friseure künstlerisch betätigt, häufig mit naiven Darstellungsweisen. „Sie schauen alle ein bisschen starr, aber erheitern das Herz“, sagt die Sammlerin. Zu den Besonderheiten gehört eine drehbare Krippendarstellung, die auf der Rückseite die Heiligen Drei Könige zeigt.

Mit dem Schaufenster wünscht der Bürgerverein allen frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Das mit Bühnenvorhang und Beleuchtung neu gestaltete Fenster des Bürgertreffs soll künftig für verschiedene Ausstellungen und Informationen aus dem Dorf genutzt werden. Für die Vereine soll es jederzeit nutzbar sein. „Wir hoffen, nächstes Jahr auch wieder im Bürgertreff starten zu können“, so Jochem Tüshaus. „Wir in Ihmert“ bereitet sich auf ein neues Veranstaltungsjahr vor.

Letzte Exemplare desIhmert-Kalenders

Einige Exemplare des Ihmert-Kalenders gibt es noch. Kleine Künstler aus Schule und Kindergarten haben am Martinstag tolle Bilder rund um Ihmert gemalt. Aus diesen Bildern wurden 13 Motive ausgewählt und der Jahreskalender 2021 gedruckt. Er ist für fünf Euro im Ihmerter Dorfladen erhältlich. Die Erlöse aus dem Verkauf kommen der Kinder- und Jugendarbeit im Dorf zugute.