Neun Kandidaturen für Hemers Seniorenbeirat werden geprüft

Hemer. Neun Kandidaten für den Seniorenbeirat haben sich gemeldet. Jetzt werden die Listen geprüft.

Im Endspurt kurz vor Ende der Wahlvorschlagsfrist am 1. August haben sich doch noch neun Kandidaten für den Seniorenbeirat gefunden. Eine Woche vor dem Stichtag lag die Zahl der Bewerber noch bei vier. Ob jetzt eine Urnen- oder Briefwahl möglich wird, steht allerdings noch nicht fest. Die Stadt prüft die Unterstützerunterschriften. Ein gültiger Wahlvorschlag setzt voraus, dass dieser von mindestens zehn wahlberechtigten Bürgern unterzeichnet wurde.

Wahlberechtigt sind alle Einwohner der Stadt Hemer, die am 15.08.2021 (Stichtag) das 60. Lebensjahr vollendet haben sowie mindestens drei Monate in Hemer ihre Wohnung, bei mehreren Wohnungen ihre Hauptwohnung, haben. Sind mindestens acht Vorschläge gültig, wird am 26. September zusammen mit der Bundestagswahl gewählt. Sind es weniger, muss der Rat entscheiden, ob er die Beiratsmitglieder wie bei der letzten geplanten Wahl 2014 beruft.

