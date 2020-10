Nicht nur der Bund ist in der Verantwortung

Das große Polizeiaufgebot an der Breddestraße kündigte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn am Dienstagnachmittag an, und als er direkt vor dem Haupteingang der Paracelsus-Klinik aus dem Wagen steigt, merkt man: Der Mann hat einen straffen Zeitplan. Ein freundliches Hallo in die Runde, und dann wird Jens Spahn von Verwaltungschefin Barbara Bieding und dem Ärztlichen Direktor Dr. Joachim Dehnst auch schon in die Klinik geführt. Erste Station: Die Intensiv- und Palliativstation. Dort wird er freudig empfangen, auch wenn die Antwort auf die Frage, wann denn die Corona-Prämie komme, nicht zufriedenstellend sein kann, weil sie nicht eindeutig ist. Aber zumindest schürt sie Hoffnung, dass es noch was für den großen Einsatz gibt. Ein Selfie mit dem Bundesgesundheitsminister klappt wunderbar, und das Pflegepersonal dankt es. Denn so hohen Besuch hat man nicht alle Tage im Haus.

Besichtigung der Stationenerfolgt im Sauseschritt

Jens Spahn ist auf Einladung des CDU-Stadtverbandes nach Hemer gekommen, CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak hat er aus Berlin gleich mitgebracht, und auch der Landratskandidat Marco Voge kommt dazu. Die Besichtigung der Paracelsus-Klinik erfolgt im Sauseschritt, auch den OP-Bereich und die Stroke-Unit besucht Jens Spahn, das aber nur mit einem kleinen Teil der Delegation.

Im Besprechungsraum entspannt sich die Lage, und es kommen die zu Wort, die in der Coronazeit Besonderes leisten. Ärzte und Pflegepersonal. Er wolle etwas mitnehmen für die Arbeit nach Berlin, sagt Jens Spahn und freut sich, dass es die Gesundheitsversorgung in Hemer gegeben ist. „Das gibt den Menschen Sicherheit“, sagt er. Es sei eine Infrastruktur, auf die man sich verlassen könne und sie leben von den vielen Beschäftigten aus den verschiedenen Bereichen des Gesundheitswesens. Auf die aktuelle Lage in Zeiten von Corona bezogen sagt Spahn, dass die Probleme, die schon immer dagewesen seien, „jetzt wohl noch größer sind“.

Es gibt viele Probleme: Die Anerkennung der ausländischen Pflegekräfte zum Beispiel. Der Bundesgesundheitsminister gibt zu, dass das Anerkennungsverfahren schneller laufen müsse. „Wir waren dabei, das auf den Weg zu bringen. Mit Mexiko, den Philippinen und dem Kosovo. Und dann kam Corona“, so Spahn.

Weiterbildung der Mitarbeiter innerhalb der Klinik ist ein weiteres Thema. „Weiterbildung bringt nicht nur Vorteile, gute Weiterbildung kostet Geld“, macht Dr. Dehnst auf ein weiteres Problem aufmerksam. Hier erwarten kleine Kliniken Unterstützung vom Bund, aber das sieht der Berliner Minister anders: „Sie haben doch Interesse daran, weiterzubilden“, sieht er die Verantwortung nicht allein beim Bund, sondern auch bei den Trägern. Er appelliere zudem an die Klinikbetreiber, dafür zu sorgen, dass das Arbeiten in ländlichen Kliniken attraktiv sei.

Pflegepersonal sieht sichhinten angestellt

Auch der Coronabonus ist wieder Thema, und da sieht sich das Pflegepersonal hinten angestellt, während das Geld in der Altenpflege schon geflossen ist. Da tue sich was, sagt der Minister. Er ist aber auch der Meinung, dass in der Altenpflege 100 Prozent der Mitarbeiter unter Druck sind. Im Krankenhaus betreffe das nicht alle, denn es gebe ja auch Bereiche, die Kurzarbeit machen würden. Dr. Joachim Dehnst hebt die große psychische Belastung der Mitarbeiter hervor, verbunden mit dem Wunsch, dass mehr getestet werden dürfe.