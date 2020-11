Noch gibt es freie Plätze auf der Intensivstation

Hemer. In Hemer ist die Zahl der Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert sind, von Dienstag auf Mittwoch auf 97 angestiegen. Das teilt der Märkische Kreis mit. 19 Neuinfektionen sind innerhalb eines Tages dazugekommen. Insgesamt haben 120 kranke Hemeraner das Virus überwunden und sind gesund. 149 Bürger befinden sich zurzeit in Quarantäne. In der Lungenklinik werden aktuell drei Covid-19-Patienten auf der Intensivstation behandelt. Die Intensivbetten sind aktuell zu 70 Prozent ausgelastet.

Auf Nachfrage bestätigt die Paracelsus-Klinik, dass sie sowohl auf der isolierten Normalstation als auch auf der Intensivstation Corona-Patienten betreut. Die genaue Zahl nennt die Klinik aber nicht. Zwei Intensivbetten sind in der Klinik noch frei.