Kultur Noch Karten für Comedy in Hemer mit David Kebekus

Hemer. David Kebekus gastiert am 9. November in Hemer.

Die für Dienstag, 9. November, geplante Veranstaltung mit David Kebekus im Jugend- und Kulturzentrum am Park (JuK) wird, wie geplant, stattfinden. Das entsprechende Hygienekonzept ist jetzt freigegeben worden, teilt der Sauerlandpark mit. Es sieht die Einhaltung der 3G-Regeln vor. Zutritt zur Comedy-Veranstaltung erhalten ausschließlich geimpfte, genesene oder getestete Personen. Entsprechende Bescheinigungen werden beim Einlass kontrolliert. Schülerinnen und Schüler gelten aufgrund der regelmäßigen Testungen in den Schulen automatisch als getestet – hier gilt ein Schülerausweis als Bestätigung. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist verpflichtend. Er darf am eigenen Sitzplatz, beim Essen oder Trinken abgenommen werden.

Kebekus präsentiert in Hemer bereits sein neues, zweites Programm Stand-Up nach amerikanischem Vorbild (wir berichteten im Interview). Dinge, die David überragend findet, sind speziell bis manchmal sehr heikel. Überraschend anders zeigt David in seinem zweiten Programm, wie interessante Comedy funktionieren kann.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer