Die Rotarier bieten einen Mund-Nasen-Schutz für Pflegekräfte und Reinigungsdienste an.

Masken Not macht die Rotarier erfinderisch

Hemer. Der Rotary-Club bietet 300 Behelfsmasken-Sets für Pflegekräfte an.

Not macht erfinderisch, das gilt zurzeit besonders für den Mangel an Schutzmasken. Während daheim viel genäht wir, hat auch der Rotary-Club Hemer nach Möglichkeiten gesucht, Behelfsmasken vor allem für Beschäftigte in Gesundheitsberufen zu beschaffen und ist auf eine kreative Eigenlösung gestoßen. Durch die Kombination aus besonderen Tüchern, Klettband und Schnullerclips entsteht eine „Behelfs-Mund-Nasen-Maske“.

„Wir haben viele kreative Köpfe im Club“, sagt Rotary-Präsident Peter Steffens. Und die haben zusammen 300 Masken-Sets entwickelt und verpackt. Grundlage bietet ein heimisches Produkt: Die Firma Carl Hübenthal aus Evingsen und Ihmert verarbeitet Zell- und Vliesstoffe zu Tüchern und Rollen.

Doppelllagige Maskemit Klettbändern

Die Kombination aus einem sehr dichten und reißfesten blauen Tuch und einem zweiten Baumwolltuch bietet einen zweilagigen Mund- und Nasenschutz, der nicht so schnell durchfeuchtet. Jedes Set besteht aus zehn Doppeltüchern. Da momentan keine Gummibänder zu bekommen sind, dienen Klettbänder zum Binden. Befestigt werden die Tücher mit Schnullerclips. Die Behelfsmasken können zertifizierte Virenschutzmasken nicht ersetzen, aber die Umgebung vor möglicher Virenübertragung schützen. „Von der Funktionalität her müssen wir uns nicht verstecken“, sagt Dr. Hans-Peter Kaelberlah, Rotarier und Arzt in der Lungenklinik. „Es ist eine sehr gute Lösung“, freut sich Rotarier und Bürgermeister Michael Heilmann.

Die 300 Sets sollen nun an Pflegedienste und medizinisches Personal verteilt werden. Bestellungen sind per Email an covid-hilfe@rchemer.de oder telefonisch unter 0178/1050275 möglich. Die Ausgabe erfolgt ab Dienstag über den Steinmetzbetrieb Steffens.