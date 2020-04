Notgruppen in Kitas werden etwas größer

„Liebe Kinder, wir vermissen Euch!“, steht in großen Lettern am Zaun der Kindertagesstätte „Stüps“ in Westig. Das beruht auf Gegenseitigkeit, denn die Erzieherinnen sprechen wohl auch den Kindern aus der Seele. Seit Wochen gibt es in den Kindertagesstätten nur kleine Notgruppen für Kinder, deren Eltern in „systemrelevanten Berufen“ arbeiten. Das führte dazu, dass in manchen Kitas nur ein oder zwei Kinder die Einrichtung besuchen durften. Für alle anderen – Kinder wie Eltern – gilt seither ein Betretungsverbot.

Durch die erste Lockerung der Corona-Maßnahmen steigt die Kinderzahl in dieser Woche. Ab Donnerstag zählen nicht nur Beschäftigte in den Gesundheitsberufen, im Lebensmittel-Einzelhandel und der „kritischen Infrastruktur“ wie Strom- und Wasserversorger, sondern zum Beispiel auch Rechtsanwälte, Erntehelfer, Steuerberater, Paketzusteller und Wachleute zu den „Schlüsselpersonen“.

Beschäftigungsideenfür die „Stüps“-Kinder

So rechnet das Familienzentrum Meilenstein in Deilinghofen mit einer Verdoppelung der Kinderzahl in der Notbetreuung auf 10 bis 12. Vom regulären Betrieb mit 105 Kindern ist man noch weit entfernt. In allen städtischen Kitas und der Tagespflege zusammen werden zurzeit 35 bis 45 Kinder betreut. Auch dort wird die Zahl ab Donnerstag steigen. In welcher Größenordnung kann die Stadt zurzeit noch nicht absehen, da die Anmeldungen über die einzelnen Kitas laufen.

Nordrhein-Westfalen will die Kindertagesstätten ab Montag, 27. April, auch für berufstätige Alleinerziehende öffnen, endgültig bestätigt ist dies noch nicht. „Wir erhalten täglich neue Erlasse und Fachempfehlungen“, hält beispielsweise Deilinghofens Kita-Leiterin Andrea Krause die Eltern ständig per Email auf dem Laufenden.

Verschiedenste Möglichkeiten nutzen die Kindertagesstätten, um den Kontakt zu den Kindern nicht abreißen zu lassen. Ganz plakativ hat das jetzt das Familienzentrum Stüps in Westig gemacht. Zusätzlich gab es für die Spaziergänge mit den Eltern und das Winken am Zaun „Gummibärchen to go“, die sich die Kinder am Zaun abnehmen konnten.

Über den Gruppenchat werden verschiedene Aktionen angeboten. Das reicht von Anregungen zum Malen über Experimente per Video bis zu Tänzen und Fingerspielen als Beschäftigungsidee für alle Daheimgebliebenen. Die Einschulungskinder erhalten auch Materialien zur Förderung. „Die Eltern sind dankbar für die Unterstützung“, sagt Melanie Wortmann, denn Anregungen gegen die Langeweile in der Kontaktsperre sind willkommen.

Auch die städtische Kindertagesstätte Räuberbande richtet Grüße an die Eltern und Kinder. „Viele Familien betreuen die Kinder Zuhause und tragen damit ihren Teil zur Eindämmung des Virus bei. Dafür bedanken sich die pädagogischen Fachkräfte herzlich bei den Eltern“, heißt es in einer Mitteilung. Für die „Solidarität in der Krise“, die „spontane Betreuung Zuhause“, das „Verständnis für die aktuelle Lage“ und die „gute Zusammenarbeit in den letzten Wochen“ bedanken sich die Mitarbeiter der Räuberbande.

Mit einem kleinen Gedicht richten sich die Erzieher aber auch an die Kinder. Da heißt es unter anderem: „Die KTE „Räuberbande“ ist ohne euch so leer, vermissen tun wir euch schon sehr. Bleibt gesund und munter, dann wird es bald schon wieder bunter.“