Nur ein virtueller Besuch der Schulen machbar

So können die Tage der offenen Türen an den Schulen in diesem Jahr nicht ablaufen.

Hemer. Welche weiterführende Schule darf es sein? Der klassische Tag der offenen Tür fällt in diesem Jahr in den Schulen aus.

Die Viertklässler wären in den letzten Wochen des Jahres und zu Jahresbeginn willkommene Besucher in den weiterführenden Schulen, könnten auf eine spannende Entdeckungstour gehen. Aufgrund der Coronamaßnahmen finden die Beratungen und Tage der offenen Tür der weiterführenden Schulen aber nicht in der gewohnten Form statt. Nur ein virtueller Besuch ist möglich. Dazu haben die Hans-Prinzhorn-Realschule, das Friedrich-Leopold-Woeste-Gymnasium und die Europaschule Informationen und Präsentationen für interessierte Eltern und Schüler der 4. Klassen aus den Grundschulen auf deren Homepages zusammengestellt.

Das Friedrich-Leopold-Woeste-Gymnasium bietet eine individuelle Beratung durch die Schulleitung und die Erprobungsstufenkoordination an, die wahlweise telefonisch oder per Video, in Ausnahmefällen auch persönlich stattfinden kann. Hier können individuelle Termine ab sofort über das Sekretariat vereinbart werden: 02372/949160 oder sekretariat@woeste.org.

Diverse digitale Informationsmöglichkeiten über das Schulprofil (Imagefilm, digitaler Flyer, Schulprogramm) sind über die Homepage zugänglich. Informationsveranstaltungen für Eltern und Schnupperstunden für Kinder in Präsenzform sind im Januar in geteilten Gruppen vorgesehen, wenn die Corona-Situation dies zulässt. Detaillierte Informationen finden sich auf der Homepage des Gymnasiums unter www.woeste.org.

Telefonische Beratung an der Realschule

Die Hans-Prinzhorn-Realschule bietet im neuen Jahr am Dienstag, 12. Januar und Donnerstag, 14. Januar jeweils von 14 bis 16 Uhr eine telefonische Beratung zum Übergang an die Realschule an. Eltern erreichen die Mitglieder der Schulleitung unter 02372/55370. Interessierte können über das Sekretariat persönliche Beratungstermine in der Schule vereinbaren. Die Homepage der Realschule wird laufend aktualisiert, dort gibt es viele Informationen.

Die Europaschule am Friedenspark bietet am heutigen Dienstag sowie Donnerstag, 10. Dezember, in der Zeit von 14 bis 16 Uhr Beratung für den Wechsel des Kindes zur Europaschule an. Die Mitglieder der Schulleitung stehen telefonisch und auch per Videochat für Fragen zur Verfügung. Am Dienstag, 8. Dezember telefonisch unter 02372- 501371 oder als Videochat und am Donnerstag, 10. Dezember, unter den Telefonnummern 02372/ 910883, 02372/73118 sowie als Videochat.

Viele weitere Informationen zum Unterricht und Schulleben erhalten interessierte Eltern auf der Schulhomepage www.europaschule-hemer.de.