Nur noch Mehrweg bei den Stadtfesten?

Hemer. Die Grüne Alternative Hemer will in jeder Ratssitzung Anträge zum Klimaschutz stellen.

Pommes, Bratwurst, Reibeplätzchen und Pilzpfanne aus beschichteten Papierschalen oder Plastikschalen und ein anschließender Müllberg sollen bei den Hemeraner Stadtfesten der Vergangenheit angehören. Die Grüne Alternative Hemer (GAH) fordert ein Verbot von Einweg.

Die GAH will beim Klimaschutz auf kommunaler Ebene Druck machen und kündigt zahlreiche Anträge an. „GAH wird bis zur Bildung des Fachdienstes Klima und Umwelt und der Einstellung eines entsprechenden Fachdienstleiters in jeder Ratssitzung und möglichst auch in allen Ausschusssitzungen einen Antrag im Blick auf die Klimaschutzerklärung des Rates stellen, um die Vielzahl und Dringlichkeit dieser Aufgaben zu dokumentieren“, betont Josef Muhs.

Rat entscheidet überFeuerwerk und Mehrweg

Der erste Antrag zum Jahreswechsel bezog sich auf das Feuerwerk. Das Abschlussfeuerwerk der Herbsttage soll ausfallen, gegebenenfalls durch eine Lichtershow ersetzt werden (wir berichteten). Außerdem soll der Rat für den nächsten Jahreswechsel über den Umgang mit privatem Feuerwerk diskutieren und nach dem GAH-Antrag beschließen, dass privates Feuerwerk nicht (mehr überall) in der Stadt abgebrannt werden darf.

Im Rat überreichte die GAH Bürgermeister Michael Heilmann den nächsten Umweltantrag. Demnach soll bei allen von der Stadt durchgeführten Veranstaltungen (Herbsttage, Klatsch, etc.) die Nutzung von Mehrwegsystemen durch alle Teilnehmer bei der Versorgung der Besucher verbindlich vorgeschrieben werden. Der Rat soll außerdem anregen, dass auch alle zum „Konzern“ Hemer gehörigen Gesellschaften diesem Beschluss folgen. Das beträfe dann auch den Sauerlandpark, in dem vor allem bei Großkonzerten jede Menge Plastikbecher verwendet werden. Bei den nächsten Herbsttagen soll diese Regelung zum ersten Mal Anwendung finden.

Zur Begründung schreibt die GAH: „Der Rat der Stadt hat 2019 eine Erklärung zur zunehmenden Klimaerwärmung verabschiedet, sich schon früher zu einem Energie- und Klimaschutzkonzept bekannt. Nach dem Beschluss aus 2019 sollen bei allen Entscheidungen des Rates die Auswirkungen auf das Klima berücksichtigt und Lösungen bevorzugt werden, die sich positiv auf Klima-, Umwelt- und Artenschutz auswirken. Dies ist hier zweifellos der Fall, denn hier wird nicht nur die Müllmenge ganz erheblich verkleinert und dessen thermische Verwertung vermieden, sondern auch der reduzierte Ressourcenverbrauch durch die unnötige Herstellung neuer Einwegmaterialien ist zu berücksichtigen.“

Die GAH erwartet zudem durch die vielen Tausend Besucher eine große Breitenwirkung, denn es würde ihnen ein Beispiel der vielfältigen Möglichkeiten zur Müllreduzierung und Ressourcenschonung präsentiert. Die Stadt Hemer und ihre Gesellschaften hätten die Chance, diesen „Zauber der Verwandlung“ auch werbetechnisch zu begleiten.

Zu den finanziellen Auswirkungen schreibt die Grüne Alternative in dem Antrag: „Der Stadt Hemer entstehen keine Kosten, soweit sie selbst nicht als Beschicker auftritt. Eher ist mit einer deutlichen Reduzierung der Müllmenge und somit auch mit geringeren Entsorgungskosten zu rechnen. Soweit bei der Stadt oder ihren Gesellschaften selbst Mehrwegmaterial oder Reinigungsgeräte angeschafft werden müsse, sind diese Investitionen, die sich mit der Zeit – erst recht im Blick auf Umwelt und Klima – amortisieren.“

Pfandbecher seit Jahren beim Stadtfest im Einsatz

Viele Städte haben Mehrweg schon seit Jahren umgesetzt oder forcieren dies derzeit. „Party ohne Plastik“, „klimafreundliche Feste“ oder „Münster für Mehrweg“ sind nur einige Beispiele. Schon in den 80er Jahren waren Spülmobile im Trend, verschwanden nach und nach aber wieder. Hemer setzt beim Getränkeausschank der Herbsttage bereits seit vielen Jahren auf Pfandbecher. Trotz des Mehraufwandes hat sich das Rücknahmesystem bewährt. Kaffee gibt es aber zumeist aus Plastikbechern.

Schwieriger wird Mehrweg bei Speisen, da Geschirrmobile erhebliche Mehrkosten verursachen und Hygienerichtlinien zu beachten sind. Geschirr aus nachwachsenden Rohstoffen wird teilweise als Alternative zugelassen. So greifen Veranstalter zu Produkten aus Zuckerrohr, Palmblatt, Holz oder biologisch abbaubarem Papier.