Orte der Erinnerung sollen schön sein

Zehn Ehrenmale und neun Kriegsgräberstätten gibt es im Hemeraner Stadtgebiet, und die werden teils durch die Stadt und teils durch Vereine und Verbände gepflegt. Das sind zum einen Erinnerungsstätten – sowohl an die Opfer des Ersten und Zweiten Weltkrieges aus Hemer, aus anderen Gegenden Deutschlands und aus dem Ausland und zudem an die jüdischen Bürger Hemers und an die Heimatvertriebenen.

Zu den Ehrenstätten gehören neun Kriegsgräberstätten, davon sechs auf den Friedhöfen an der Kantstraße, in Niederhemer, am Waldfriedhof, in Ihmert, Frönsberg und Deilinghofen. Eine weitere findet man auf dem Kirchplatz der Stephanus-Kirche. Zudem gibt es die beiden Kriegsgräberstätten für ausländische Kriegsopfer auf dem Duloh und am Höcklingser Weg (Kriegsgefangene des Lagers Stalag VI A). Die zehn Ehrenmale stehen in Apricke, Becke, Brockhausen, Deilinghofen, Frönsberg, Ihmert, Riemke und Westig, Dazu kommen das Ehrenmal der Vertriebenen und das Mahnmal Stalag VI A und der jüdische Friedhof am Perick.

Gärtnerische Pflege und nötige Reparaturen

Der Stadt Hemer ist es wichtig, dass die Ehrenstätten in guten Zustand sind, und so ist es unter anderem Ziel, durch gärtnerische Pflegemaßnahmen und regelmäßige Sanierung, Restaurierung und dem Einbau neuer Gestaltungselemente die Ehrenstätten in einem würdigen Zustand zu halten. Es erfolgt eine Dokumentation in Wort und Bild. Die Erhaltung und Pflege von Kriegsgräbern erfolgt aufgrund des Gesetzes über die Erhaltung der Gräber von Krieg und Gewaltherrschaft, die Ehrenmale sind kultur- und stadtgeschichtliche Erinnerungsstätten an Kriegsopfer aus Hemer.

Das städtische Ehrenmal im Westig steht unter Denkmalschutz und unterliegt somit den Richtlinien des Denkmalschutzgesetzes. Beim Stadtarchiv gibt es Informationen über die Baugeschichte der Ehrenstätten und über dort auf Namenstafeln genannte Personen. Es wird darum gebeten, Schäden und Verschmutzungen von Ehrenstätten telefonisch oder per E-Mail mitzuteilen.

Aktuell seien die Ehrenmale laut Stadt grundsätzlich alle in einem befriedigenden bis guten Zustand. Bei dem einen oder anderen sind kleinere Sanierungsarbeiten nötig, und aktuell läuft seitens der Friedhofsverwaltung eine detaillierte Bestandsaufnahme mit anschließendem Sanierungs- und Unterhaltungskonzept, bei dem auch das Ehrenmal in Riemke besonders bedacht wird. Dort ist unter anderem das Mauerwerk beschädigt.

Dieses Konzept werde nach derzeitiger Planung im Herbst fertiggestellt sein und dann zur Beratung gegeben, heißt es aus dem Rathaus der Stadt Hemer.