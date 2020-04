Ostern fällt in Kirchengemeinden wegen Corona nicht aus

Hemer. Neben vielen Internetgottesdiensten verteilen die Gemeinden in der Corona-Krise Ostergrüße und schmücken das Holzkreuz.

Kein gemeinsames Tischabendmahl am Gründonnerstag, keine Gottesdienste zur Sterbestunde Jesu, keine Begegnung an den Osterfeuern, keine Ostereiersuche mit der ganzen Verwandtschaft, keine frohe Auferstehungs-Botschaft in vollen Kirchen: Diese letzten Tage der Karwoche und das Osterfest werden anders. „Aber Ostern fällt nicht aus!“, betonen Hemers Kirchengemeinden. Sie haben verschiedene Angebote für das lange Wochenende entwickelt.

Karfreitag und Ostern bleiben wegen der Corona-Pandemie auch die Kirchen in Hemer geschlossen. Über den neuen Youtube-Kanal „Kirche Hemer“ überträgt die evangelische Kirchengemeinde Hemer allerdings zwei Gottesdienste aus der Kreuzkirche. „Es wurde versucht, viele zu beteiligen, auch in Zeiten des Coronavirus“, sagt Pfarrer Bernd Bartelheimer.

Kirchenmusiker undPfarrer getrennt gefilmt

Pfarrer Bernd Bartelheimer und Nicola Schmerbeck bei den Filmaufnahmen für die Gottesdienste. Foto: Privat / Iserlohner Kreisanzeiger und Zeitung

Die einzelnen Gottesdienstteile wurden separat aufgenommen, meistens in der Kirche, aber auch zuhause. So ist es gelungen, neben dem Pfarrer und den Kirchenmusikern auch Presbyteriumsmitglieder, Jugendliche und aktive Erwachsene zu beteiligen. Die einzelnen Aufnahmen haben Nicola und Jost Schmerbeck bearbeitet.

An den beiden Feiertagen werden die Zusammenschnitte jeweils ab 10 Uhr abrufbar sein. Auf diese Weise möchte die Kirchengemeinde nach dem Gottesdienst am Palmsonntag aus der Christuskirche auch weiter Verbundenheit mit den Gemeindegliedern zum Ausdruck bringen. Die Gottesdienste lassen sich am einfachsten abrufen über die Internetseite der Evangelischen Kirchengemeinde www.kirche-hemer.de. Dort kann einfach der Youtube-Kanal angeklickt werden.

Die Ev. Kirchengemeinde Deilinghofen bietet zu Karfreitag und Ostern Video-Einspielungen von zwei Mini-Gottendiensten an. Zu Karfreitag lautet der Titel: „Warum nur dieses Kreuz?“. Es wirken Instrumentalisten aus der Gemeinde mit, die Predigt hält Pfarrer Manuel Janz. „Ostern – da ist noch alles drin“, heißt es am Ostersonntag unter Mitwirkung von Instrumentalisten aus der Gemeinde und mit Predigt von Pfarrer Janz. Die Mini-Gottesdienste sind ab Karfreitag bzw. Ostersonntag über die Homepage der Gemeinde abrufbar:http://www.stephanus-kirche.de.

Über 1000 Ostereierin Ihmert verteilt

Keinen eigenen Online-Gottesdienst bietet die evangelische Kirchengemeinde Ihmert. Sie bringt stattdessen die Osterbotschaft in jedes Haus. „Gerade auch die alten Menschen haben oftmals keinen Zugang zu den digitalen Medien. Die können also auch durch die Internetgottesdienste der eigenen Gemeinde nicht erreicht werden“, sagt Pfarrerin Gaby Bach. Daher hat sich die Gemeinde für eine Osterbotschaft in Papierform entschieden und betreibt dafür besonderen Aufwand.

In den vergangenen Tagen sind über 1000 bunte Ostereier aus Tonkarton ausgestanzt worden. In jedem Ei befindet sich ein ausgestanztes Kreuz. Das Loch und der Faden zum Aufhängen wurden ebenfalls in Handarbeit erstellt. 16 Helfer aus der Gemeinde verteilen diese Ostereier zusammen mit einem Gemeindeflyer ökumenisch an alle Haushalte. Wer in Ihmert und Bredenbruch bis Ostern keinen erhalten hat, kann sich an Pfarrerin Gaby Bach (02372/81962) oder Christiane Böhm (81968) wenden.

Der Handzettel enthält eine Botschaft für jeden Tag. So wird am heutigen Gründonnerstag dazu eingeladen, das Abendmahl daheim bewusst zu genießen. An Karfreitag erinnert um 15 Uhr die Totenglocke an die Sterbestunde Jesu. Neben den Gottesdiensten aus den Nachbargemeinden ist ab 9 Uhr auch der Gottesdienst aus der Bauernkirche Iserlohn mit der Superintendentin unter www.kirche-iserlohn.de abrufbar. Am Ostersonntag verkündet um 9.30 Uhr Glockengeläut „Jesus lebt!“ Was macht das Kreuz im Osterei? Dazu schreibt die Gemeinde: Ein Kreuz, egal was es bringt, kann nicht ins Bodenlose fallen. Es fällt immer in Gottes geöffnete Hände. Es verwandelt alles Schwere in einen neuen, lebendigen Neuanfang. Das also macht das Ei im Kreuz. Ein Ei ist das Symbol für neu entstehendes Leben. Das Kreuz im Ei geht somit einem guten, neuen Anfang entgegen. Das ist die große Osterfreude!“

Freie Evangelische Gemeinde, Oster to go, Kreuz aus Blumen Foto: Privat / Iserlohner Kreisanzeiger und Zeitung

„Als Christen feiern wir die Auferstehung Jesu von den Toten und damit unsere mögliche Versöhnung mit Gott“, heißt es aus der Freien evangelischen Gemeinde, Jesus sei der Einzige, für den Kontaktsperre und Abstandsregeln nicht gelten. Als sichtbares Zeichen hierfür wird die Freie evangelische Gemeinde ein blumengeschmücktes Kreuz vor dem Gemeindehaus an der Zeppelinstraße 15 aufstellen. Am Ostersonntag besteht von 13 und 17 Uhr die Möglichkeit, dort vorbeizugehen und unter Einhaltung der bekannten Kontakt- und Abstandsregelungen an das Osterereignis zu denken und sich etwas Mutmachendes mitzunehmen.Gesegnetes Wasserund ein LivestreamDer Pastoralverbund Hemer lädt herzlich zu den nächsten Gottesdiensten per Livestream auf ihrem Youtube-Kanal „Vitus Hemer“ ein (wir berichteten). In der Osternacht werden kleine Fläschchen mit Wasser gesegnet. Diese können am Ostersonntag während der Öffnungszeit von St. Peter und Paul zwischen 12 und 17 Uhr mitgenommen werden. Ebenfalls hat der Pastoralverbund Osterbildchen drucken lassen, die in den Kirchen zur Mitnahme ausliegen werden.