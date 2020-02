Overbeck zwischen Crime und Comedy

Er ist bekannt als der Möchtegern-James-Bond aus dem Münsterland, als der durch Zuschauer gewählte „coolste TV-Kommissar Deutschlands“: Roland Jankowsky bewies am Samstagabend im Jugend- und Kulturzentrum, dass er auch außerhalb des Fernsehens viele Talente hat. Roland wer? Als Kommissar Overbeck dürfte er den meisten wohl eher bekannt sein.

Und diesen Overbeck wollten 140 Kulturfreunde einmal nicht in der TV-Serie Wilsberg erleben, sondern unter dem Titel „Wenn Overbeck kommt“ live als Krimi-Erzähler. Das beherrscht er in einer ebenso mitreißenden Perfektion, wie er Wilsberg und seine Chefin Anna nerven kann.

Dabei beginnt Roland Jankowsky den Abend mit einem Plauderstündchen wie unter guten Freunden, berichtet über seine Fernsehlaufbahn mit der Krankenhaus-Sitcom „Nikola“ und natürlich über Wilsberg. Bei seinem ersten Auftritt 1997 habe er ganze drei Sätze gehabt. Mittlerweile sei er der coolste TV-Kommissar. „Nur mit Glück macht man das auch nicht“, sagt der Schauspieler und lässt sein Alter Ego Overbeck durchklingen. Das dieser Kommissar keine Probleme mit dem Selbstbewusstsein hat, zeigen dann die Seitenhiebe auf Till Schweiger. Nach dem kurzen Warmquatschen geht es um das eigentliche Thema des Abends: Krimis mit möglichst skurrilem Geschehen und schwarzem Humor.

Roland Jankowsky alsversierter Rezitator

Und dann ist Roland Jankowsky in seinem Element, taucht sprachlich und mimisch ganz in das Geschehen ein. Das zeigt sich schon beim Gedicht „Jemand muss Frau Kimmel töten“ zum Auftakt, wird aber noch deutlicher bei Angela Eßers Buch „Schwäbische Henkersmahlzeiten“. Als Vorleser schlüpft er in die Rollen des sizilianischen Paten, der seine Sätze furchteinflößend krächzt, um dann gleich zum gebrochenen Italienisch der sterbenden Mama zu wechseln. Wie tödlich Weißwürste für einen Sizilianer aus Hamburg in Oberbayern sein können, vermittelt er eindrucksvoll.

Zwischen Krimi und Comedy liegen auch die weiteren Geschichten. Aus „Tatort Eifel 2“ von Martina Kempff liest Roland Jankowsky „Der Teich“. Aus einem Teichkrieg mit den Nachbarn entsteht ein Mordkomplott, um zu verhindern, dass der Nachbarsjunge irgendwann tot im Gartenteich schwimmt. Unterschiedliche Erzählebenen vermag Jankowsky so lebendig darzustellen, dass die Zuhörer wie bei einem Hörbuch an seinen Lippen hängen. Ein überraschendes Ende darf natürlich nicht fehlen, wie auch bei den weiteren humoresk, skurrilen Krimis, in denen der Schauspieler auch sein mundartliches Können unter Beweis stellt.

Seine ausgewählten schwarzhumorigen Kurzgeschichten hat Roland Jankowsky in einem Buch mit dem Titel „Waffe weg! Over…!“ zusammengestellt. Eine persönliche Widmung und ein Erinnerungsfoto mit Overbeck ließen sich viele Besucher im JuK entgehen.