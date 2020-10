Packender 70er-Jahre-Krimi im Sauerland

Schon zweimal hat der Sauerländer Autor Michael Wagner im heimischen Buchladen am Neuen Markt aus seinen Werken gelesen. Gerne hätte er nun auch nach „Lünschmord“ und „Im Grab ist noch ein Eckchen frei“ seinen dritten Krimi „Still ruft der See“ in der Felsenmeerstadt vorgestellt. Eva Thielen vom Buchladen hatte gemeinsam mit Wagner eine Lesung in der Stadtbücherei Hemer geplant, diese ist aber nun aufgrund der Corona-Pandemie auf unbestimmte Zeit verschoben. Nichtsdestotrotz oder gerade deshalb möchten Thielen und Wagner den Krimifans das neueste Werk ans Herz legen. Gerade in Zeiten von Langeweile und schlechter Laune aufgrund von Einschränkungen des öffentlichen Lebens kommt der neue Lesestoff natürlich passend.

Mit der sauerländischen Band „Hill Cats“ am Biggesee

So können sich Leseratten während Corona die Langeweile vertreiben. „Etwas Humorvolles wie mein Buch ist da genau der Gegenpol zur Krise“, ist sich Wagner im Gespräch mit der Heimatzeitung sicher. Im Hochsommer 1975 will der rückenkranke Theo Kettling eigentlich nur seine Frührente genießen, Mordermittlungen stehen dabei nicht auf dem Plan. Doch als er die sauerländische Amateurband „Hill Cats“ mit Frontsängerin Sabine als Roadie auf ein Rockkonzert an den Chiemsee begleitet, kommt alles anders als gedacht. Im Garten der Pension lernen die beiden ein nettes Ehepaar vom Biggesee kennen. Dann der Schock: Nachts ist die Frau plötzlich verschwunden und wird am nächsten Tag schließlich tot in der Alz, dem Abfluss des Chiemsees, gefunden. Auf den ersten Blick sieht alles nach Suizid aus. Doch haben sie wirklich Depressionen in den Selbstmord getrieben, wie ihr Mann behauptet? Oder verbirgt sich dahinter ein viel größeres Geheimnis? Wieder zuhause in Lüdenscheid erzählen Theo und Sabine ihrer Bekannten Lieselotte Larisch von den schrecklichen Erlebnissen.

Die resolute Hobbydetektivin ist sich sicher, dass mehr hinter dem Todesfall steckt. Gemeinsam nimmt das ungewöhnliche Ermittlerteam die Spur auf. Dabei entdecken die drei immer rätselhaftere Dinge aus der Vergangenheit der Toten, und eine Frage drängt sich mehr und mehr auf: Was hat das versunkene Dorf Listernohl in den Tiefen des Biggesees mit all dem zu tun? Sympathisch und verschroben gehen die Hobbydetektive mit dem alten Lamborghini-Traktor auf Verbrecherjagd und bringen den Leser so zum Schmunzeln.

Packend und unterhaltsam kommt das neue Werk von Wagner daher, und der Leser will es nicht mehr aus der Hand legen. Gewiss trägt dazu auch ein Stück weit der Kult der wilden Siebziger und das Lokalkolorit bei. Bei Wagner werden die Siebziger dank dem berüchtigten SOLO-Mofa aus dem Quelle-Katalog und dem Orangensaft der Marke Florida Boy wieder lebendig. Trugen Wagners bisherige zwei Krimis den Beinamen „Sauerlandkrimi“, so ist dies bei „Still ruft der See“ anders. Die Neuerscheinung im Landwirtschaftsverlag trägt den Beinamen „Der 70er-Jahre Krimi“.

Leidenschaft fürs Schreibenund Verbundenheit zur Heimat

Man merkt bei dem 52-jährigen Wagner, der in Lüdenscheid geboren wurde und in Schalksmühle aufwuchs, nicht nur die große Leidenschaft fürs Schreiben, sondern auch die Verbundenheit zur Heimat, wenngleich er mittlerweile in Nordhessen lebt. Natürlich ist für die Hobby-Ermittler Kettling und Larisch mit dem dritten Fall keinesfalls Schluss. Es geht selbstverständlich weiter – so die gute Nachricht. „Der Vertrag für den vierten Band ist bereits unterschrieben“, so Wagner hoffnungsvoll.