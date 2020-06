Paintball-Halle war nur 15 Tage geöffnet

Hemer. Am Mittwoch sollen wieder Farbpatronen durch die Anlage an der Altenaer Straße fliegen. Während der Schließung gab es Umbauten.

Mit der Eröffnung einer Paintball-Anlage hatte sich Geschäftsführer Dieter Schmiedel erst im Februar seinen Traum erfüllt. Dann kamen aber bald die Kontaktbeschränkungen durch die Corona-Pandemie. Ganze 15 Tage war die Halle, so Schmiedel, geöffnet, bis er sie wieder schließen musste. Durch die Lockerungsmaßnahmen dürfte bald aber wieder ein Neuanfang möglich sein. Am morgigen Mittwoch sollen die Farbpatronen wieder durch die Halle fliegen – solange sich die Gesetzeslage bis dahin nicht plötzlich ändert.

„Die Begeisterung war nicht groß“, beschreibt Dieter Schmiedel vorsichtig die Reaktion auf die Corona-Krise. Wie viele andere Unternehmer wusste er nicht, wie es weitergehen sollte oder wann eine Öffnung wieder möglich sein könnte. Ein Schock für die neugegründete Firma. „Die Situation war gar nicht durchschaubar. Keiner wusste, was los ist“, erklärt der langjährige Paintball-Spieler.

Corona-Hilfen für die Halle gab es „nicht wirklich“

Erst einmal hieß es also abwarten. „Als die Situation noch undurchschaubar war, haben wir auch kein Geld investiert“, so Schmiedel. Erschwerend komme noch hinzu, dass es für die spezielle Situation der Paintball-Halle „nicht wirklich“ Corona-Hilfen gegeben habe. Auch ein Ersatzangebot oder eine andere Nutzung der Halle war ebenfalls nicht gegeben.

Große Pläne wurden aus diesem Grund also erst einmal nicht geschmiedet. Rund zwei Monate lag die Halle vollkommen brach. Erst nach den ersten Wasserstandsmeldungen zu den Lockerungen kehrte wieder ein stückweit Leben auf das Gelände an der Altenaer Straße zurück. Renovierungen und Umbauten, die eigentlich für einen späteren Termin geplant waren, wurden vorgezogen. So sind unter anderem Lichteffekte und andere optische Veränderungen dazugekommen.

Weiterhin gibt es eine Nebelmaschine, die ein wenig zur Stimmung im Spiel beitragen soll. „Die haben wir mehrfach ausprobiert, damit sie nicht die Rauchmelder auslöst“, schildert Schmiedel die Installation. Auch eine Buzzer-Anlage ist nun neu. Damit wird ein Signal-Ton ausgelöst, der für verschiedene Spielmodi wichtig ist.

Das Spiel an sich ändert sich aufgrund der Corona-Pandemie nicht wirklich. Ein Abstand von 1,5 Metern dürfte gegeben sein, wenn man mit den Farbmarkierern, also den Paintball-Gewehren, aufeinander schießt. Dafür ändert sich aber vieles drumherum.

So weist im Thekenbereich schwarz-gelbes Flatterband auf die einzuhaltenden Abstandsbestimmungen hin. Auch Markierungen auf den Boden sollen den nahen Kontakt bei Warteschlangen unterbinden. Jeder Markierer und jede Maske werden, so Schmiedel, nach der Benutzung gründlich desinfiziert. „Wir können und wollen es uns nicht leisten, die Menschen zu gefährden“, erklärt der Geschäftsführer der Paintball-Halle.

Maximale Gruppengröße istauf 20 Personen beschränkt

Ähnlich wie auch in Gaststätten müssen die Gäste ihre Kontaktdaten hinterlassen, damit sie die Paintball-Halle nutzen können. Wichtig ist auch eine Voranmeldung, damit sich nicht zu viele Leute in der Halle aufhalten. „Kunden sollten auf jeden Fall vorher anrufen“, sagt Dieter Schmiedel. Die maximale Gruppengröße inklusive Begleitpersonen ist auf 20 beschränkt. Eine Buchung kann unter der Internetseite www.paintball-hemer.de oder 0152/02691516 vorgenommen werden. Auf die übliche Anzahlung bei einer Buchung verzichtet der Betreiber aufgrund der Umstände.

Obwohl sich Dieter Schmiedel auf die Öffnung der Halle freut, gibt es immer noch Unsicherheiten. „Wir hoffen, dass das klappt. Aber die gesetzliche Lage kann sich jeden Tag ändern“, so Dieter Schmiedel in der vergangenen Woche.