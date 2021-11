Paketbote warnt rechtzeitig vor Kellerbrand in Hemer

An der Ihmerter Straße in Bredenbruch musste die Feuerwehr einen Kellerbrand löschen.

Bredenbruch. Die Hauptwache und Löschgruppen können ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus schnell löschen.

Diese Paketlieferung dürfte so schnell nicht in Vergessenheit geraten: Ein Paketbote von Amazon klingelte Donnerstagmittag an der Haustür des Mehrfamilienhauses an der Ihmerter Straße 62a. Kaum war die Tür geöffnet, bemerkte er Brandgeruch, schlug Alarm und hat dadurch wohl Schlimmeres verhindert.

Gegen 13 Uhr ging der Notruf auf der Feuer- und Rettungswache ein, per Sirenen wurden die Löschgruppen Hemer, Frönsberg und Ihmert zur Unterstützung gerufen. Vor Ort hatten sich die Bewohner des Hauses und der Paketbote bereits ins Freie begeben. Aus dem Keller drang beißenden Kunststoffrauch. In einem Abstellraum brannte gelagertes Material. Feuerwehrleute unter Atemschutz konnten das Feuer schnell löschen, brachten das Brandgut ins Freie. Als Ursache wird ein technischer Defekt vermutet.

Für die Löscharbeiten musste die Ihmerter Straße in Bredenbruch voll gesperrt werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer