„Pakete zum Leben“ statt Silvesterraketen in Hemer

Hemer. „Pakete statt Rakete“ lautet ein erfolgreicher Spendenaufruf in Sundwig.

.„Wohin geht eigentlich das ganze Geld für die Raketen und Böller zu Silvester?“ Das hat sich Karl Gerhard Köser kurz vor dem Jahreswechsel gefragt. Zig-Millionen Euro werden jedes Jahr für Raketen und Feuerwerk jeder Art ausgegeben. Diesmal war aber alles verboten. Da hatte der Hemeraner die Idee zur Aktion „Pakete statt Rakete“.

Er fragte zusammen mit seiner Frau Gudrun per E-Mail viele seiner Freunde und Bekannten, ob sie bereit wären, das Eingesparte zu spenden. Vor fast 20 Jahren hatte er als Leiter der Auslandshilfe des Bundes Freier evangelischer Gemeinden in Deutschland die Aktion „Pakete zum Leben“ ins Leben gerufen. Seitdem werden Jahr für Jahr fast 20.000 Pakete mit Grundnahrungsmitteln im Wert von ca. zehn Euro deutschlandweit gepackt und mit eigenen Lastwagen in den Südosten Europas gebracht. Dort verteilen evangelische Gemeinden und christliche Stiftungen die Pakete an besonders notleidende Rentner, Familien und Alleinstehende.

Nachhaltige Hilfefür Familien in Not

Gerade auch zu Corona-Zeiten leiden sie unter der wirtschaftlichen Krise in Bulgarien, Nordmazedonien, Rumänien, Griechenland und Moldawien. Inzwischen leiden viele Erwachsene wie Kinder unter Hunger. Die Auslandshilfe ist seit 1989 in diesen Ländern tätig. Karl Gerhard Köser ist in den Jahren 1999 bis 2008 viele Male in diesen Ländern unterwegs gewesen.

Er hat die Nothilfe koordiniert und nachhaltige Hilfe mit Einheimischen ins Leben gerufen, zum Beispiel eine Klinik, ein Tagesförderzentrum für behinderte Kinder, Jugendliche und Erwachsene, ein Zentrum für alte Menschen und Kinder in Not, ein Mutter-Kind-Zentrum, eine Suppenküche und etliche Projekte mehr. Nun ist Pastor Köser Rentner, ist aber immer noch mit der Auslandshilfe verbunden.

So kam ihm im Dezember 2020 die Idee zu der Aktion „Pakete statt Rakete“. Sein Ziel waren 500 Euro für 50 „Pakete zum Leben“. Die bedruckten Leerkartons schickt die Auslandhilfe zu. Das nächste Zwischenlager befindet sich in Witten-Wengern. „Die Idee ging ab wie eine Rakete“, stellte der Pastor i.R. schnell fest. Inzwischen fehlen gerade noch 68 Euro an der Zweitausender Grenze. Das macht 200 Pakete mit einem Gesamtgewicht von zwei Tonnen.

Pack-Aktion nur imkleinen Kreis möglich

Dank der Unterstützung durch den Edeka-Markt Grevenstein sowie der Drogeriemarktkette dm wurden die Waren bestellt und bereitgestellt. Sven Köser, der älteste Sohn von Pastor Köser, sowie dessen Tochter Julie-Marleen waren sofort begeistert von der Aktion. Beide packten gemeinsam mit Gudrun Köser tatkräftig bei der Abholung der Waren mit an. Gelagert wurde sie in dem zurzeit wenig genutzten Jungscharraum der Freien evangelischen Gemeinde in Sundwig.

Dort werden die Einzelpakete unter der Leitung von Julie-Marleen (15) fachgerecht gepackt. Wegen Corona kann sie immer nur mit wenigen Personen gleichzeitig Mehl, Öl, Nudeln, Reis etc. einpacken. Nach Abschluss der Pack-Aktion wird die Auslandhilfe mit einem ihrer Lastwagen die stattliche Fracht abholen und bei einem der 14-tägigen Hilfstransporte zu den Empfängern bringen. „Das geschieht übrigens seit 1989 alles mit ehrenamtlichen Fahrern“, berichtet Gerhard Köser.

Gründungspastorder Gemeinde

Auch wenn es sich bei „Pakete statt Rakete“ um eine Privatinitiative der Familie Köser handelt, so ist sie nicht nur räumlich mit der Freien evangelischen Gemeinde verbunden. Schließlich ist Pastor Köser der Gründungspastor der Gemeinde in der Zeppelinstraße. 1992 hat er mit einem Dutzend Hemeraner diese Freikirche als Tochtergemeinde der FeG Iserlohn-Grüne gegründet und ist heute mit seiner Frau Gudrun ganz normales Gemeindemitglied.