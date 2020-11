Papiergroßhandlung von den Flammen vernichtet

Vor 50 Jahren hat sich in der Garagen- und Verlade-Halle der Papiergroßhandlung Gebrüder Reinhard einer der größten Brände in der jüngeren Geschichte der Stadt Hemer abgespielt. Vom 28. auf den 29. November 1970 sorgte, so die Ermittlungen der Kriminalpolizei, eine beschädigte Kabelstelle für den Brand, der einen Schaden von weit über drei Millionen DM anrichtete und die Verladehalle sowie Teile der angrenzenden Lagerräume regelrecht vernichtete.

Neben elf LKW, einem VW-Kombi und einem VW-Käfer, sind auch die Materialwerte in den angrenzenden Hallen – vernichtetes oder unbrauchbar gewordenes Papier in außergewöhnlich großen Mengen – dem Brand zu Opfer gefallen. „Diese Werte dürften den Schaden an Gebäuden und Fahrzeugen noch wesentlich übertreffen“, heißt es in der Ausgabe des IKZ vom 31. November 1970. Bis zum Vormittag des 30. Novembers musste die Hemeraner Amtsfeuerwehr ihre Brandwachen an der abgelöschten Brandstelle zurücklassen. Auch nach anderthalb Tagen schlugen immer wieder Flammen aus den verkohlten Papierballen auf.

Zeitzeuge berichtet über denBrand in der Nachbarschaft

Thomas Sodelny hat als Kind den Großbrand miterlebt. Damals lebte er mit seiner Familie in der näheren Umgebung der Fabrik in Niederhemer. Die Situation beschreibt er wie folgt: „Es kam die Berufsfeuerwehr der Stadt Iserlohn, aber auch die der Stadt Menden und unter anderem die Freiwillige Feuerwehr Bösperde und natürlich unsere aus Hemer aus allen Ortsteilen und der Freiwilligen Hauptwache. Aber es gab kein Ende. Ich höre bis heute noch das Knallen und die Erschütterungen, als die damals an der LKW-Rampe beladenen LKW brannten und ihre Reifen schließlich verbrannt platzten. Das Flachdachlager brannte bis zur Werthwiese vollständig ab.“