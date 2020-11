Papierlose Sitzungen des Stadtrates

Hemer. Die Verwaltung will Druckkosten sparen und intensiviert papierlose Sitzungen.

Die Stadtverwaltung will weiterhin Druck-, Personal- und Portokosten sparen und die Ratsvorlagen weitestgehend papierlos bearbeiten. Bereits in der vergangenen Legislaturperiode haben die meisten Ratsmitgliedern Gebrauch von der papierlosen Gremienarbeit gemacht. Die Sitzungsunterlagen sind jeweils in digitaler Form zugegangen, auf die Zusendung von Unterlagen in Papierform wurde verzichtet. Je nach Gremium hätten ansonsten Sitzungsunterlagen für bis zu 70 Personen vervielfältigt und versendet werden müssen. Die entstehenden Druck-, Personal und Portokosten können durch den papierlosen Sitzungsdienst erheblich minimiert werden.

Zuschuss für dienotwendige Ausstattung

Der Rat hat die finanzielle Unterstützung für die digitale politische Arbeit verlängert. Der Verzicht auf Gedrucktes kann nur freiwillig erfolgen und muss schriftlich erklärt werden. Für die papierlose Gremienarbeit werden privat zu beschaffende Tablets genutzt. Ratsmitglieder erhalten mit dem Umstieg einen Zuschuss für Hardware, Zubehör sowie notwendige Infrastruktur im Privathaushalt in Höhe von maximal 500 Euro für die anstehende 10. Wahlperiode. Ratsmitglied können auch von vornherein auf den Zuschuss verzichten. Sachkundigen Bürgern, die ordentliches Mitglied in einem Ausschuss sind, soll ein Zuschuss in Höhe von einmalig 100 Euro gewährt werden.