Pastoralverbund bietet Elternabend für Kommunion an

Hemer. Die Kirchengemeinden des Pastoralverbundes Hemer laden zu Elternabenden ein, an denen über die Vorbereitung auf die Erstkommunion 2021 informiert wird. Die Kinder werden im Pastoralverbund nach einem gemeinsamen Konzept auf die Erstkommunion vorbereitet.

An folgenden Terminen finden für den Pastoralverbund diese Informationselternabende statt: Für Familien aus Christkönig am Dienstag, 22 September, 20 Uhr in der Christkönig-Kirche, für Familien aus St. Marien und St. Petrus Canisius am Mittwoch, 23. September, in St. Petrus Canisius. Familien aus St. Bonifatius sollten sich Donnerstag, 24. September, 20 Uhr, in St. Petrus Canisius merken. Familien aus St. Peter und Paul kommen am Dienstag, 29. September, um 20 Uhr in Christkönig zusammen.

Anmeldungen zur Vorbereitung auf die Erstkommunion sind weiterhin möglich. Die Anmeldeformulare sind erhältlich als Download auf der Homepage: www.pastoralverbund-hemer.de oder im Pfarrbüro, Am Sinnerauwer 3. Ansprechpartnerin ist die Gemeindereferentin Jasmin Rifert-Plogmann, 02372/9139152 oder plogmann@pastoralverbund-hemer.de