Patrick Owomoyela ist Stargast beim Ingo-Bals-Race in Hemer

Hemer. Der Ex-Fußballprofi geht für das Team Borussia Dortmund am 20. Mai im Rimodrom in Hemer an den Start. So sieht der Ablauf des Rennens aus.

Zum Ingo-Bals-Race am 20. Mai im Rimodrom haben die Veranstalter einen besonderen Gast angekündigt: BVB-Legende Patrick Owomoyela geht für das Team von Borussia Dortmund an den Start. Ingo Bals hatte vorher schon angekündigt, dass die Sponsoreneinnahmen an die BVB-Stiftung „leuchte auf“ gehen würden und dass mit schwarz-gelben Überraschungsgästen zu rechnen sei.

Eine Wildcard für Borussia Dortmund

„Eine Wild-Card haben wir nun an Borussia Dortmund vergeben, der mit einem Team um BVB-Legende Patrick Owomoyela an den Start gehen wird“, heißt es von Ingo Bals. Owomoyela habe schon durch die ProSieben-TV-total-Formate „Autoball WM“ und „Stock Car Crash Challenge“ bewiesen, dass er mit Autos umgehen könne, jetzt müsse er sein Können im E-Kart beweisen. Rund 100 Fahrer machen insgesamt mit. 16 Teams kämpfen um den Sieg.

Beim Ingo Bals Race – hier in der Nachtversion – wird ordentlich Gas gegeben. Foto: Annabell Jatzke/Archiv

Wie läuft die Veranstaltung in Hemer ab?

Auch den Ablauf des Rennens kündigen die Veranstalter an. Gegen 8.30 Uhr sollen die Teams ankommen. Nach einer Einweisung und der Gewichtnahme folgt schließlich das Warm-Up/Qualifying der ersten Gruppe, die sich rund zehn Minuten einfährt. Offizieller Start der ersten Gruppenphase ist um 10 Uhr. Dann folgen halbstündige Fahrerwechsel. Die Fahrer haben zwei Runden Zeit, um in die Box einzufahren. Dies kann gegenseitige Behinderungen vermeiden. Sobald das aktuelle Teamkart die Parkposition erreicht hat, fährt das neue Teamkart mit dem neu gewechselten Fahrer aus. Gegen 12 Uhr ist dann schließlich die erste Gruppenphase beendet.

Die zweite Gruppenphase startet dann mit einen Warm-Up gegen 12.15 Uhr. Nach dem Rennstart um 12.30 Uhr finden wieder halbstündige Wechsel statt.

Den Abschluss bildet die große Siegerehrung

Für das große Finale, in dem sich die besten Teams aus den Gruppenphasen messen, stehen dann die Fahrer gegen 15 Uhr an der Startampel. Ähnlich wie in den Rennen vorher finden halbstündige Wechsel statt. Gegen 18 Uhr ist das Ende des Rennens geplant. Dann folgt die Siegerehrung etwa eine Viertelstunde später. Jeder Fahrer unter 80 Kilogramm Körpergewicht (inkl. Rennkleidung und Helm) muss mit Fünf-Kilo-Gewichten das Kart bestücken. Zusatzgewichte stehen ausreichend zur Verfügung und können am Kart einfach eingelassen werden. Dafür ist jeder Fahrer selbst verantwortlich. Bei Verstoß drohe die Disqualifikation.

