Pedelec-Fahrer in Hemer schwer verletzt

Hemer. Ein Pedelec-Fahrer ist in Hemer gestürzt und hat sich schwer verletzt.

Ein 57-jähriger Iserlohner ist bei einem Sturz mit dem Pedelec schwer verletzt worden. Der Radler war am Ostersonntag gegen 10.10 Uhr auf der Deilinghofer Straße in Richtung Hemer unterwegs. Kurz vor der Zufahrt zum Parkplatz des Sauerlandparks verlor er aufgrund eines am Fahrbahnrand befindlichen Schlaglochs die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte, berichtet die Polizei. Mit schweren Verletzungen blieb er zur Behandlung in der Paracelsus-Klinik.

Mehrere Unfälle mit Sachschäden

Mehrere Unfälle mit Sachschäden und Unfallfluchten gehören zur Bilanz der Polizei. Am Freitag gegen 18.15 Uhr stieß ein Mädchen an der Beethovenstraße, Höhe Einmündung Urbecker Straße, mit dem Fahrrad gegen einen wartenden Pkw. Das Mädchen stürzte, stand aber wieder auf und entfernte sich vom Unfallort. Der Autofahrer machte sich Sorgen um das Kind und informierte die Polizei. Das Mädchen konnte jedoch nicht mehr ausfindig gemacht werden. Ob das Kind verletzt wurde, kann abschließend nicht gesagt werden. Am Auto entsteht durch die Kollision Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.

Am Samstag kam ein Autofahrer mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und rammte einen geparkten Pkw. Die Polizei nennt in ihrem Bericht „körperliche Mängel“ des Fahrers als Unfallursache. Der Führerschein wurde sichergestellt.

