Stadtwerke Perfekte Momente für Stadtwerke-Kalender in Hemer

Hemer. Am Anfang stand der Fotowettbewerb, am Ende ein schöner Kalender, den Stadtwerke Hemer nun aufgelegt haben.

Rolf Bours Foto vom Himmelsspiegel liefert das Titelbild für den neuen Kalender der Stadtwerke Hemer. Der Kalender des heimischen Energieversorgers hat eine langjährige Tradition und ist aufgrund seiner Koch- und Backrezepte auf der Rückseite der Kalenderblätter heiß begehrt. Doch erstmals veranstalteten die Stadtwerke Hemer in diesem Jahr einen Fotowettbewerb, um schöne Motive für den Kalender 2022 zu bekommen.

Eine Jury, bestehend aus Melanie Borm von der Marketing-Abteilung der Stadtwerke Hemer, dem selbstständigen Fotografen Oliver Pohl und der IKZ-Redakteurin Carmen Ahlers, hatte schließlich die Qual der Wahl. Fast 200 Fotos wurden eingesandt, einige Teilnehmer schickten gleich mehrere Bilder. Aber die Auswahl machte auch sehr viel Freude.

Die Bürger und Bürgerinnen waren aufgerufen, ihre Lieblingsorte in Hemer fotografisch festzuhalten. Gerne durfte dabei Wasser, passend zum Energielieferanten, eine Rolle spielen. Das Siegerfoto von Rolf Bour entstand mit einer winzig kleinen GoPro-Kamera und einem Stativ an einem schönen Tag im Sauerlandpark. Für den perfekten Schnappschuss konnte sich der leidenschaftliche Fotograf über einen Mixer als Hauptpreis freuen. Zudem erhielt er wie alle weiteren Teilnehmer, deren Bilder es in den Kalender geschafft haben, einen Hemer-Gutschein.

Neben Bours Aufnahmen sind noch Fotos von Nina Wells, Genia Vorwerk, Andreas Raygrotzki, Wolfgang Meutsch, Anke Hartung, Ronald Bottlender und Julia Markgraf zu sehen. Wer sich den Kalender mit den Lieblingsorten in der Felsenmeerstadt für das nächste Jahr sichern möchte, sollte schnell sein. Der limitierte Kalender ist kostenlos im Kundencenter der Stadtwerke Hemer in der Fußgängerzone zu den Geschäftszeiten erhältlich.

