Hemer. Die eigentlich für dieses Wochenende in der PeRo-Kunstkapelle geplante Ausstellung High Contrast von verschiedenen Hemeraner Künstlern wird aufgrund der Corona-Regelungen in den Dezember verschoben. Am Samstag, 12. Dezember, von 11 bis 19 Uhr, sowie am Sonntag, 13. Dezember, von 12 bis 18 Uhr werden die Bilder von Robin Armbrecht, Sarah Haaf, Moritz Kroll und Diana Lammert voraussichtlich zu sehen sein.