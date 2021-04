Pfarrei nutzt Luca-App bei Gottesdiensten in Hemer

Hemer. Bei der Heiligen Messe am Vitus-Denkmal am Sonntag soll das Programm verwendet werden.

Auch die Pfarrei St. Vitus will die Luca-App zur Nachverfolgung von Kontakten nutzen. „Statt ein Datenblatt auszufüllen, was natürlich jederzeit weiter möglich ist, kann man sich jetzt per Luca-App registrieren“, schreibt die Pfarrei. An den Eingängen der Kirchen und auch bei Freiluftgottesdiensten am Vitus-Denkmal und der Marienstatue im Park von Haus Hemer liegen die jeweiligen QR-Codes aus. Beim Betreten der Kirche scannt man mit seinem Smartphone den jeweiligen QR-Code. „Beim Hinausgehen sollte jeder sich dann in der App wieder ausloggen. Hierzu muss man dann nicht mehr den QR-Code scannen. Sollte jemand das Ausloggen vergessen, funktioniert das auch automatisch, wenn man sich 200 Meter von der Kirche entfernt“, so die Kirche. Die Daten werden vier Wochen lang digital gespeichert, die Kirchengemeinde sieht diese Daten nicht. Erst wenn das Gesundheitsamt sich bei der Kirchengemeinde telefonisch meldet, kann die Gemeinde die Daten für das Gesundheitsamt freigeben. Am kommenden Sonntag bei der Heiligen Messe am Vitus-Denkmal um 18 Uhr wird die Kontaktverfolgung per Luca-App das erste Mal möglich sein.