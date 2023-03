Pfarrer St. Vitus Hemer verabschiedet Johannes Fellner

Die Kirchengemeinde St. Vitus hat im Gottesdienst in der St. Bonifatius-Kirche ihren Organisten Johannes Fellner (2. v. li.) verabschiedet.

Nach über 40 Jahren ist Johannes Fellner als Organist in Hemer in den Ruhestand verabschiedet worden.

Hemer. Die Kirchengemeinde St. Vitus hat im Gottesdienst in der St. Bonifatius-Kirche in Hemer ihren Organisten Johannes Fellner verabschiedet. Ab dem 1. April geht er offiziell in den Ruhestand, wird aber hin und wieder noch die Orgeln der Gemeinde spielen.

Seit 1980 war Johannes Fellner in den Kirchen Hemers unterwegs, zunächst nur für die damalige Gemeinde St. Bonifatius, wo er neben dem Organistendienst auch noch als Küster tätig war. Später wurde er Organist für alle Kirchen des Pastoralverbundes Hemer. Er hat nicht nur die Messen sonntags und werktags, Beerdigungen, Trauungen und Taufen musikalisch begleitet, sondern auch noch den Kirchenchor St. Bonifatius geleitet, der inzwischen der einzige verbliebene katholische Kirchenchor in Hemer ist.

Die Pfarrgemeinde St. Vitus wünschte Johannes Fellner am Sonntag alles Gute und Gottes Segen für seinen Ruhestand, dass er ihn möglichst lange genießen kann.

