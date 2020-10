Pfarrerin Anja Martin stellt sich vor

Hemer. Auf die 1. Pfarrstelle der Kirchengemeinde Hemer hat sich Pfarrerin Anja Martin beworben. Das Presbyterium möchte sie auch in diese Pfarrstelle wählen. Dazu wird Anja Martin am Freitag, 9. Oktober, um 19.30 Uhr im Kirchraum des Paul Schneider Hauses einen Probevortrag halten zum Thema: „Bibliolog – Bibel lebendig machen“. Neben dem Presbyterium sind auch die Gemeindeglieder herzlich eingeladen. Laut Schutzkonzept ist Platz für 37 Besucher.

Am Sonntag, 11. Oktober, hält Pfarrerin Anja Martin ihren Probegottesdienst um 11 Uhr in der Ebbergkirche. Auch dazu ist die Gemeinde herzlich eingeladen. An diesem Tag stehen bis zu 100 Plätze zur Verfügung. Die Wahlhandlung unter Leitung der Superintendentin findet am Dienstag, 10. November, statt.